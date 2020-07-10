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«Необратимые нарушения мозга»: состояние Бари Алибасова 

Мария Иванова 29 минут назад
«Необратимые нарушения мозга»: состояние Алибасова
Фото: РИА Новости
Сын продюсера Бари Алибасова рассказал, что у его отца выявили «необратимые нарушения коры головного мозга». Об этом сообщает Telegram-канал Russia Today.
Бари Алибасов-младший заявил, что у продюсера диагностировали «корсаковский психоз» (психическое расстройство у больных на последней стадии алкоголизма).
По словам Алибасова-младшего, его отца перевели в московскую психиатрическую больницу номер один. По мнению врачей, шанс на его полное выздоровление составляет всего два процента.
Сын продюсера утверждает, что на его отца совершила покушение группа лиц, в которую якобы входила его жена Лидия Федосеева-Шукшина. По мнению мужчины, Алибасова «насильно спаивали».
На видео, опубликованном RT, запечатлена встреча отца и сына в больнице. Алибасов-младший рассказал отцу, какой сейчас день и сколько тот провел в больнице.
«Про июнь я ничего не знаю. <…> Я вообще не понимаю, что я, где я, зачем. Я спрашиваю: «Военкомат?». А они отвечают: «Ты в больнице». Все болит, голова кружится», — рассказал он.
Как сообщал «Рамблер», информация о госпитализации 73-летнего Алибасова в психиатрическую больницу появилась в июне. Утверждалось, что у него выявили амнестический синдром на почве употребления алкоголя.
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Шоу-бизнес , Лидия Федосеева-шукшина , Бари Алибасов
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