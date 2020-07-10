«Необратимые нарушения мозга»: состояние Алибасова

Сын продюсера Бари Алибасова рассказал, что у его отца выявили «необратимые нарушения коры головного мозга». Об этом сообщает Telegram-канал Russia Today.

Бари Алибасов-младший заявил, что у продюсера диагностировали «корсаковский психоз» (психическое расстройство у больных на последней стадии алкоголизма).

По словам Алибасова-младшего, его отца перевели в московскую психиатрическую больницу номер один. По мнению врачей, шанс на его полное выздоровление составляет всего два процента.

Сын продюсера утверждает, что на его отца совершила покушение группа лиц, в которую якобы входила его жена Лидия Федосеева-Шукшина . По мнению мужчины, Алибасова «насильно спаивали».

На видео, опубликованном RT, запечатлена встреча отца и сына в больнице. Алибасов-младший рассказал отцу, какой сейчас день и сколько тот провел в больнице.

«Про июнь я ничего не знаю. <…> Я вообще не понимаю, что я, где я, зачем. Я спрашиваю: «Военкомат?». А они отвечают: «Ты в больнице». Все болит, голова кружится», — рассказал он.

Как сообщал «Рамблер», информация о госпитализации 73-летнего Алибасова в психиатрическую больницу появилась в июне. Утверждалось, что у него выявили амнестический синдром на почве употребления алкоголя.