Венцеслав: долги, выпивка, видеозапись секса 

Бывший участник «Дома-2» Венцеслав Венгржановский после того, как покинул проект, злоупотреблял спиртным, не возвращал долги по кредитам, в Сети появилось видео, на котором он занимается сексом. Об этом пишет «СтарХит».

Продюсер Венгржановского рассказала изданию, что тот набрал долгов на несколько миллионов рублей и «не мог заплатить ни за проезд, ни за сигареты».

«Хотела помочь — предлагала сотрудничество, знакомила с нужными людьми. Но он ничего не хочет делать. К тому же пьет как сапожник. Какие уж тут проекты. Его надо лечить!» — отмечала Диана Бичарова.

Издание также опубликовало видеозапись, на которой бывшая звезда «Дома-2», занимается сексом, при этом весь процесс проходит под одеялом. Также на видео Венгржановский пьяным спал на диване, требовал научить его петь и предлагал «снять телок».

«Рамблер» писал, что 20 марта Венцеслав Венгржановский сыграл свадьбу со своей возлюбленной Дарьей. Однако торжество было омрачено появлением на празднике любовницы экс-звезды «Дома-2», которая заявила, что беременна от жениха. Дарья убежала с собственной свадьбы в слезах. Сегодня стало известно, что супруги помирились.