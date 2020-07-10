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Венцеслав: долги, выпивка, видеозапись секса 

Алиса Селезнёва 55 минут назад
Венцеслав: долги, выпивка, видеозапись секса
Фото: Instagram
Бывший участник «Дома-2» Венцеслав Венгржановский после того, как покинул проект, злоупотреблял спиртным, не возвращал долги по кредитам, в Сети появилось видео, на котором он занимается сексом. Об этом пишет «СтарХит».
Продюсер Венгржановского рассказала изданию, что тот набрал долгов на несколько миллионов рублей и «не мог заплатить ни за проезд, ни за сигареты».
«Хотела помочь — предлагала сотрудничество, знакомила с нужными людьми. Но он ничего не хочет делать. К тому же пьет как сапожник. Какие уж тут проекты. Его надо лечить!» — отмечала Диана Бичарова.
Издание также опубликовало видеозапись, на которой бывшая звезда «Дома-2», занимается сексом, при этом весь процесс проходит под одеялом. Также на видео Венгржановский пьяным спал на диване, требовал научить его петь и предлагал «снять телок».
«Рамблер» писал, что 20 марта Венцеслав Венгржановский сыграл свадьбу со своей возлюбленной Дарьей. Однако торжество было омрачено появлением на празднике любовницы экс-звезды «Дома-2», которая заявила, что беременна от жениха. Дарья убежала с собственной свадьбы в слезах. Сегодня стало известно, что супруги помирились.
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Шоу-бизнес , StarHit
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