Тригубчак взорвала интернет откровенным снимком 

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Журналистка КХЛ Ульяна Тригубчак, которая ранее была в группе поддержки «Салавата Юлаева», опубликовала в своем Instagram откровенный снимок, восхитив поклонников.

На фото Тригубчак предстала с глубоким декольте, обернутая в легкую красную ткань.

Подписчики отметили, что девушка прекрасно выглядит, и очень порадовала их снимком.

«Ты самая обаятельная, нежная. Ты даже не представляешь, какая ты бесподобная», — восхитилась vikt_lar.

«Охохохо… Горячо! Обжечься же можно!» — считает avk177.

«Фото — огонь))», — отметил dronov182018

«Секси-девочка», — уверен maksi.sergeevich.