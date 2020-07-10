Тригубчак взорвала интернет откровенным снимком 

Журналистка КХЛ Ульяна Тригубчак, которая ранее была в группе поддержки «Салавата Юлаева», опубликовала в своем Instagram откровенный снимок, восхитив поклонников.
На фото Тригубчак предстала с глубоким декольте, обернутая в легкую красную ткань.
Подписчики отметили, что девушка прекрасно выглядит, и очень порадовала их снимком.
«Ты самая обаятельная, нежная. Ты даже не представляешь, какая ты бесподобная», — восхитилась vikt_lar.
«Охохохо… Горячо! Обжечься же можно!» — считает avk177.
«Фото — огонь))», — отметил dronov182018
«Секси-девочка», — уверен maksi.sergeevich.
«Рамблер» писал, что ранее бывшая ведущая клубного телевидения ХК «Спартак» Юлия Ушакова рассказала в Instagram, что откровенная фотосессия для мужского журнала Maxim привела к ее конфликту с мамой.