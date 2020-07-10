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Подписчики раскритиковали Наташу Королеву за фото без макияжа 

Деловая газета «Взгляд» 36 минут назад
Королева вызвала поток критики в соцсетях
Фото: РИА Новости
Певица Наташа Королева опубликовала в своих соцсетях фотографию, где предстала перед подписчиками без макияжа и специальных фильтров, чем вызвала поток критики в свой адрес.
«Я так хочу, чтобы лето не кончалось», — написала она в своем Instagram и выложила фотографию в шляпе.
Некоторые комментарии оказались весьма резкими. Так, пользователь visotsky_igor написал: «Опухшая. С бодуна?»
«Ой на этом фото мужик, а не женщина», — считает kseniy_nicoly. С ней соглашается ggulnaz335: «Вы здесь на мужчину похожи».
Пользователь akaeva_elena отметила «ужасную челку» у певицы.
«Старушка: (», — пишет olyalitvinovich.
Многие подписчики с критическими замечаниями не согласны и наоборот хвалят певицу за смелость и креативность. По их мнению, причиной критики является обычная зависть.
«Наташааа! Ну вы вечно молодая и обаятельная, всем брать с вас пример», — пишет пользователь limon_makecake.
«Наташа, супер позитив. Всегда восхищаюсь», — добавляет innapodgorodetskaia.
Sahnovaelvira поинтересовалась, не собралась ли певица снова замуж, а laataarraa пошутила, что «Наташа с челкой похожа на воробышка».
Ранее Наташа Королева рассказала, как художественный руководитель студии «Квартал-95» Владимир Зеленский, ставший впоследствии президентом Украины, поправлял ей узкую юбку.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Владимир Зеленский , Наташа Королева
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