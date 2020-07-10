«Билась в истерике»: Савичева об уходе от Фадеева 

Савичева рассказала, что на протяжении нескольких лет после свадьбы ей с супругом Александром Аршиновым не удавалось завести ребенка. По мнению певицы, сказывался напряженный гастрольный график. Артистка решила, что ей на пользу пойдет отпуск. Однако, чтобы взять паузу в профессиональной карьере был необходим непростой разговор с продюсером Максимом Фадеевым.

«Я рыдала и билась в истерике. Именно тогда позвонила Максу и умоляла отпустить меня и дать возможность заняться здоровьем и семьей», — заявила Савичева.

Отпуск дал результат: вскоре певица забеременела и родила дочь Анну. Несколько месяцев артистка провела в декрете, после чего решила вернуться к творчеству. Однако возвращаться к Фадееву она не стала. В настоящее время Савичева занимается карьерой самостоятельно, без продюсера.