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«Билась в истерике»: Савичева об уходе от Фадеева 

Павел Тиунов 24 минуты назад
«Билась в истерике»: Савичева об уходе от Фадеева
Фото: РИА Новости
Певица Юлия Савичева рыдала и билась в истерике, умоляя своего продюсера Максима Фадеева отпустить ее в отпуск, чтобы заняться своим здоровьем. Артистка в интервью «Комсомольской правде» призналась что из-за постоянных гастролей ей не удавалось забеременеть.
Савичева рассказала, что на протяжении нескольких лет после свадьбы ей с супругом Александром Аршиновым не удавалось завести ребенка. По мнению певицы, сказывался напряженный гастрольный график. Артистка решила, что ей на пользу пойдет отпуск. Однако, чтобы взять паузу в профессиональной карьере был необходим непростой разговор с продюсером Максимом Фадеевым.
«Я рыдала и билась в истерике. Именно тогда позвонила Максу и умоляла отпустить меня и дать возможность заняться здоровьем и семьей», — заявила Савичева.
Отпуск дал результат: вскоре певица забеременела и родила дочь Анну. Несколько месяцев артистка провела в декрете, после чего решила вернуться к творчеству. Однако возвращаться к Фадееву она не стала. В настоящее время Савичева занимается карьерой самостоятельно, без продюсера.
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Шоу-бизнес , Максим Фадеев , Александр Аршинов , Юлия Савичева , Комсомольская правда
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