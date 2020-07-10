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Пригожин поддержал запрет на въезд в Россию артистов-русофобов 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Пригожин поддержал запрет на въезд русофобов
Фото: Национальная Служба Новостей
Российский сенатор Алексей Пушков предложил запретить въезд в страну зарубежным представителям эстрады, которые «делают деньги в России, а затем поливают нас грязью».
Пушков написал в своем Twitter что тем самым их можно приравнять к политикам, враждебным по отношению к России. Он при этом подчеркнул, что говорит не об отечественных артистах, эмигрировавших за границу и выступающих с критикой.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН заявил, что Россия не должна превращаться в изгоя, но и враждебно настроенные иностранные артисты не должны в неё приезжать.
«Мы не должны превращаться в страну-изгоя. Мы должны выглядеть в мире цивилизованными людьми. Естественно те люди, которые не любят нашу страну, не должны в неё приезжать. Но они сами не приедут. Я, например, не согласен, когда люди приезжающие в нашу страну, агитируют наших граждан на революцию и конфликты. Поэтому да, люди, враждебно настроенные против нашего государства, не должны приезжать сюда и разваливать его изнутри. Но они с таким же успехом, имея доступ к интернету, могут это делать в онлайне. Поэтому приедут они в нашу страну или нет, это ничего не меняет», — сказал Пригожин.
Отметим, что ранее сенатор Пушков раскритиковал грузинскую певицу Нину Катамадзе, посчитав лицемерными её слова о любви к России. Раньше она заявляла, что «терпеть не может» Россию, а теперь ей, по-видимому, захотелось вернуться на российскую сцену, полагает сенатор.
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Комментарии 8
Шоу-бизнес , Алексей Пушков , Иосиф Пригожин
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