Пригожин поддержал запрет на въезд русофобов

Российский сенатор Алексей Пушков предложил запретить въезд в страну зарубежным представителям эстрады, которые «делают деньги в России , а затем поливают нас грязью».

Пушков написал в своем Twitter что тем самым их можно приравнять к политикам, враждебным по отношению к России. Он при этом подчеркнул, что говорит не об отечественных артистах, эмигрировавших за границу и выступающих с критикой.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН заявил, что Россия не должна превращаться в изгоя, но и враждебно настроенные иностранные артисты не должны в неё приезжать.

«Мы не должны превращаться в страну-изгоя. Мы должны выглядеть в мире цивилизованными людьми. Естественно те люди, которые не любят нашу страну, не должны в неё приезжать. Но они сами не приедут. Я, например, не согласен, когда люди приезжающие в нашу страну, агитируют наших граждан на революцию и конфликты. Поэтому да, люди, враждебно настроенные против нашего государства, не должны приезжать сюда и разваливать его изнутри. Но они с таким же успехом, имея доступ к интернету, могут это делать в онлайне. Поэтому приедут они в нашу страну или нет, это ничего не меняет», — сказал Пригожин.

Отметим, что ранее сенатор Пушков раскритиковал грузинскую певицу Нину Катамадзе, посчитав лицемерными её слова о любви к России. Раньше она заявляла, что «терпеть не может» Россию, а теперь ей, по-видимому, захотелось вернуться на российскую сцену, полагает сенатор.