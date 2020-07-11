«Отмажет адвокат»: Лолита призналась в краже

Лолита Милявская выложила в инстаграм видеоролик, где она похищает платье из бутика.

Певица заходит в магазинчик, красуется, степенно вышагивая и оголяя плечико, потом подходит к вешалкам с платьями, хватает одно и — надо сказать, не слишком ловко и незаметно — запихивает себе под юбку. После чего быстро выбегает на улицу.

«158 Уголовного Кодекса! До 6 лет! Я украла и счастлива! Воровать у Друзей лучше всего. Меня отмажет мой Любимый адвокат Жорин», — написала она в микроблоге.

Фолловеры отметили безупречный внешний вид звезды, а ролик небезосновательно назвали «креативной рекламой».

«Как Вы шикарно выглядите! Таааакое Преображение!», «За такое воровство [хозяин бутика] еще и приплатить должен))) Креативная реклама нонче дорого стоит».

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