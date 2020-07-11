«Отмажет адвокат»: Лолита призналась в краже

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«Я украла и счастлива!»: Лолита заявила, что ее «отмажет» адвокат 

Ирина Лебедева и ещё 3 26 минут назад
Лолита Милявская выложила в инстаграм видеоролик, где она похищает платье из бутика.
Певица заходит в магазинчик, красуется, степенно вышагивая и оголяя плечико, потом подходит к вешалкам с платьями, хватает одно и — надо сказать, не слишком ловко и незаметно — запихивает себе под юбку. После чего быстро выбегает на улицу.
«158 Уголовного Кодекса! До 6 лет! Я украла и счастлива! Воровать у Друзей лучше всего. Меня отмажет мой Любимый адвокат Жорин», — написала она в микроблоге.
Фолловеры отметили безупречный внешний вид звезды, а ролик небезосновательно назвали «креативной рекламой».
«Как Вы шикарно выглядите! Таааакое Преображение!», «За такое воровство [хозяин бутика] еще и приплатить должен))) Креативная реклама нонче дорого стоит».
Как сообщал «Рамблер», Лолита Милявская все никак не завершит свои бурные разборки с бывшим мужем Дмитрием Ивановым.
Сейчас артистка затеяла новое судебное разбирательство, пытаясь выселить экс-супруга из своей квартиры.
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Шоу-бизнес , Видео , Лолита Милявская , Дмитрий Иванов
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