За какие грехи расплачивается Юрий Стоянов 

Сегодня, как сообщал «Рамблер», Стоянову исполнилось 63 года. Он родился в Одессе в семье учительницы и гинеколога, в школе имел репутацию хулигана и любил кино. Тогда же Стоянов решил стать актером, занялся фехтованием, чтобы похудеть, научился играть на гитаре и посещал поэтическую студию.

Стоянов закончил Российский институт театрального искусства (ГИТИС) и был принят в Большой драматический театр (БДТ) имени Товстоногова, но играл главным образом роли второго плана. В конце 1980-х годов он познакомился с Олейниковым. Они подружились, создали юмористическую передачу «Городок» и прославились. Параллельно Стоянов играл в кино, например, в таких фильмах и сериалах, как «Ландыш серебристый», «Человек у окна», «12» и «Ласточкино гнездо».

В конце конце 1970-х годов он женился на искусствоведе Ольге Синельченко. Они завели двоих сыновей, а в первой половине 1980-х развелись, потому что Стоянов изменил супруге. Бывшая жена запретила ему общаться с детьми, а сами сыновья считают отца предателем.

После развода с Синельченко Стоянов женился на редакторе Марине Венской, с которой изменил первой супруге. Некоторое время спустя они развелись. Позже Стоянов вступил в третий брак. Он длится до сих пор. Актер воспитал двух дочерей супруги Елены как родных, а в 2003 году у Стояновых родилась общая дочь.

«Одним из главных испытаний для него (Стоянова. — Прим. ред.) стала смерть близкого друга Олейникова», — сообщает «СтарХит».