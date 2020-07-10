Айза и Майами расстались 

Несколько месяцев назад, как сообщал «Рамблер», музыканты начали встречаться, а недавно отписались друг от друга в социальных сетях. Их фанаты заподозрили, что они расстались. Вчера Анохина это подтвердила. Отвечая на вопрос подписчика в сторис о том, что происходит между ней и Майами, певица заявила, что не подходит ему.

Отвечая на другие вопросы, она заявила, что отношения между ними длились значительно дольше, чем думала общественность, а также что Майами подружился с ее детьми.

«Мы все слишком идеализирует романтическую любовь и любим упиваться болью и страданием. Я — мама и умею быть благодарной за все. Да, я скучаю, мне грустно и я люблю, но это все несущественно по сравнению со временем, которое мы теряем не на развитие», — заявила Анохина, отвечая на вопрос о том, проходит ли ее расставание с Майами без депрессии.

В ответ на вопрос о том, есть ли шанс на примирение, она заявила, что побудет одна, так как ей нелегко дается внимание людей, которые постоянно советуют, с кем ей лучше быть.