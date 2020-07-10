«Готовятся к худшему»: подруга о семье Ефремова 

Семья заслуженного артиста России Михаила Ефремова готовится к тому, что ему дадут реальный тюремный срок — и они будут вынуждены сами находить средства на существование, заявила подруга актера. По ее словам, сам Ефремов только спустя время осознал, что случилось 8 июня.

Подруга актера Михаила Ефремова Татьяна Беркович рассказала о том, что происходит в его семье в настоящий момент. Согласно изданию «СтарХит», всю информацию она получает из общения с супругой артиста, поскольку он, находясь уже месяц под домашним арестом, может общаться только со своим адвокатом, следователями и семьей.

Отмечается, что дружба Беркович и Ефремова длится уже более 25 лет, она была среди первых, кто приехал на место ДТП. Также она провела ночь в больнице, куда доставили пострадавшего в аварии водителя фургона Сергея Захарова , который скончался на следующий день после произошедшего.

По словам Татьяны, в настоящий момент семья актера понимает всю серьезность своего положения и готовится к худшему.

«Вере, старшей девочке, 16 лет, она точно сможет помогать маме, — сказала она. — Вместо того, чтобы играть с подружками и гулять, ей, вероятно, придется пойти подрабатывать. Потому что есть еще двое несовершеннолетних детей — Надя и Боря».

Отвечая на вопрос о накоплениях Ефремова, на которые его родные могли бы жить хотя бы первое время, Беркович призналась, что озвученные в СМИ суммы ее рассмешили.

«У Миши шестеро детей. И еще ряд людей на попечении. А знаете, скольким он просто помогает по жизни, сколько людей рассчитывают на него? И если Михаил сядет в тюрьму, то помимо его семьи и детей будут другие люди, которые пострадают, — продолжила Татьяна. — Но главное, что хочу сказать, — все иллюзия. Миша — небогатый человек. Да, в Юрмале дачку купил — она похожа на дворец? Да, квартира в Плотниковом — ну посмотрите, что это за квартира. Он сколько зарабатывает — столько и тратит.»

Подруга актера подчеркнула, что деньги он тратит не на себя. Она отметила, что Михаил скромно одевается и ездит на обычной машине, а его жена Софья никогда не бросала свою работу звукорежиссера.

«Миша никогда не был мажором с золотой ложкой, разве что в детстве, может», — сказала Беркович.

Татьяна предположила, что черная полоса в жизни друга началась после смерти его мамы, актрисы и режиссера Аллы Покровской . Говоря о том, как Ефремов проводит время под домашним арестом, Татьяна сообщила, что он находится в тяжелом моральном состоянии, и дел в такой ситуации у него немного.

«Сидит. Ест еду. Пьет воду. Многие интересуются, а не пьет ли он алкоголь, чем вызывают усмешку. Люди, Ефремов под домашним арестом — а он совершенно не подразумевает распитие спиртных напитков, — сказала Беркович. — Только спустя время он осознал, что случилось. Но анализировать ситуацию ему придется еще очень долго».

Говоря о судьбе дочери актера Анны Марии и ее матери Ксении Качалиной — теми, кто, по информации источника, находился на его полном содержании, Татьяна отметила, что первая — уже взрослый человек и должна сама разобраться в ситуации, тогда как Качалина, будучи больной женщиной, действительно оказалась в плачевном положении.