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Звезда «Дома-2» Венгржановский помирился с женой 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Звезда «Дома-2» Венгржановский помирился с женой
Фото: Instagram
Бывший участник «Дома-2» Венцеслав Венгржановский помирился с женой, сбежавшей от него прямо со свадебного торжества. Об этом он рассказал изданию «СтарХит».
Как сообщал «Рамблер», 20 марта Венцеслав Венгржановский сыграл свадьбу со своей возлюбленной Дарьей. Однако торжество было омрачено появлением на празднике любовницы экс-звезды «Дома-2», которая заявила, что беременна от жениха. Дарья убежала с собственной свадьбы в слезах. Позднее появилась информация, что она попыталась покончить с собой.
По словам Венгржановского, ему удалось вернуть жену, и они смогли «переступить через все обиды».
«Мы встретились и поговорили, как взрослые люди. Я благодарен Даше за то, что она смогла меня простить. Очень этому рад. Что касается ребенка Леры, то все вместе будем принимать решение», — пояснил он.
Экс — участник «Дома-2» также отметил, что не обошлось без помощи его продюсера Дианы Бичаровой, которая «посоветовала найти компромисс».
«Сейчас мы с Дашей живем вместе, у нас все хорошо», — рассказал он.
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Шоу-бизнес , StarHit
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