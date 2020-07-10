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Пропавшую звезду сериала «Хор» признали погибшей 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Пропавшую звезду сериала «Хор» признали погибшей
Фото: Reuters
Американскую актрису Наю Риверу, которая пропала в Калифорнии во время отдыха с сыном на озере, признали погибшей.
О гибели Риверы объявили после двухдневных безрезультатных поисков, в которых приняли участие около 80 человек, а также был задействован вертолет, передает портал «360» со ссылкой на телеканал ABC News.
В офисе шерифа калифорнийского округа Вентура заявили, что Наю Риверу сочли утонувшей в результате несчастного случая.
Между тем в Сети появилось видео с участием актрисы, снятое в день инцидента. В кадр попали сама Ривера, которая выходит из машины рядом с озером Пиру, и ее сын.
Напомним, сын Риверы, найденный в лодке, сообщил, что его мама прыгнула в воду и не вернулась. В лодке также нашли спасательный жилет, на парковке остался автомобиль актрисы с ее нетронутыми личными вещами внутри. Ребенка передали родственникам.
В «Хоре» Ривера сыграла черлидершу Сантану Лопез. Также она снималась в сериалах «C. S. I. : Майами», «Коварные горничные» и «Спасатели Малибу».
В 2011 году портал AfterEllen признал актрису самой сексуальной женщиной в мире. В 2013 году она выпустила сингл «Sorry», записанный вместе с рэпером Big Sean.
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Шоу-бизнес , Происшествия , телеканал АВС
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