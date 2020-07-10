«Королевский ответ»: Гузеева отказала Маркони 

Как сообщал «Рамблер», Comment Out предполагает участие двух звезд, которым предоставляется выбор: написать провокационный комментарий под постом известной личности или выполнить наказание. Тот, кто по итогам набирает меньше всего баллов, подвергается главному испытанию.

«Я ей написал: «Приглашаю вас на шоу. Мы исследуем морально-этические рамки. То есть, как я вижу шоу, не просто приколы за приколами, за которыми ничего не стоит, — есть и второе дно», — рассказал он.

По словам Маркони, Гузеева отказала, отправив ему «королевский ответ».

«Она написала: «Я вроде бы в жизни уже разобралась, что этично, а что не этично»», — отметил он, восхитившись ведущей «Давай поженимся».

При этом Маркони заявил, что не сразу смог уговорить на участие в шоу и Ксению Собчак , которая славится любовью к авантюрам.

«Мы с Ксенией долго вели переговоры. Я помню, что написал ей еще в том году», — рассказал он.