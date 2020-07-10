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«Королевский ответ»: Гузеева отказала Маркони 

Алиса Селезнёва 21 минуту назад
«Королевский ответ»: Гузеева отказала Маркони
Фото: РИА Новости
Актриса Лариса Гузеева дала «королевский ответ», отказавшись от участия в YouTube-шоу Comment Out. Об этом в интервью PEOPLETALK.TV рассказал ведущий шоу Владимир Маркони.
Как сообщал «Рамблер», Comment Out предполагает участие двух звезд, которым предоставляется выбор: написать провокационный комментарий под постом известной личности или выполнить наказание. Тот, кто по итогам набирает меньше всего баллов, подвергается главному испытанию.
«Я ей написал: «Приглашаю вас на шоу. Мы исследуем морально-этические рамки. То есть, как я вижу шоу, не просто приколы за приколами, за которыми ничего не стоит, — есть и второе дно», — рассказал он.
По словам Маркони, Гузеева отказала, отправив ему «королевский ответ».
«Она написала: «Я вроде бы в жизни уже разобралась, что этично, а что не этично»», — отметил он, восхитившись ведущей «Давай поженимся».
При этом Маркони заявил, что не сразу смог уговорить на участие в шоу и Ксению Собчак, которая славится любовью к авантюрам.
«Мы с Ксенией долго вели переговоры. Я помню, что написал ей еще в том году», — рассказал он.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Ксения Собчак , Лариса Гузеева , Владимир Маркони
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