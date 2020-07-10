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Федор Бондарчук готовится въехать в новое жилье за 80 миллионов 

ИД «Собеседник» и ещё 3 13 часов назад
Бондарчук готовится к приятному событию
Фото: агентство «Москва»
Режиссер наконец-то закончил обустройство своей новой квартиры в Брюсовом переулке стоимостью в 80 миллионов рублей.
Два года назад в жизни Федора Бондарчука случилось радостное событие: он приобрел роскошную квартиру в одном из элитных домов в центре столицы. За апартаменты, по нашим данным, режиссер отдал больше восьмидесяти миллионов рублей. Федор надеялся въехать в новую квартиру еще в прошлом году. Но получилось это сделать только сейчас.
Квартира Бондарчука расположена в знаменитом Брюсовом переулке. Дом, в котором будет жить Федор вместе со своей супругой Паулиной Андреевой, уникальный. Его возвели в 1928 году для актеров МХАТа. Здесь проживали многие известные личности: Константин Станиславский, Владимир Немирович-Данченко, артисты балета Екатерина Гельцер и Марис Лиепа.
Сразу после покупки жилья Федор затеял в квартире, площадь которой составляет больше ста метров, ремонт. Бригады работников трудились не покладая рук. Денег на обустройство новой квартиры режиссер не жалел. Он выбирал исключительно качественные и дорогие строительные материалы. Местные жители отнеслись с пониманием к тому, что их спокойная жизнь была нарушена. Они с радостью вздохнули в прошлом году, когда в квартире Бондарчука наступила тишина. Однако это длилось недолго. Спустя пару недель работы возобновились. Как оказалось, Федор и Паулина остались недовольны финишной отделкой. И решили обустроить квартиру заново, наняв новую строительную бригаду.
— У нас в доме отличная слышимость, — рассказала местная жительница, которую мы встретили в парке напротив. — Последние два года жили в бесконечном шуме. Федору первый ремонт пришелся не по душе. В результате все перегородки в квартире сломали и начали по новой. Но вот уже несколько недель в подъезде тишина. Мне один сосед рассказал, что там уже все работы закончили. И Федор результатом остался доволен.
По словам местных жителей, Бондарчук не только прекрасный режиссер, но и отменный хозяин. Регулярно следит за выполнением ремонтных работ.
— Мы часто видим Федора здесь, — продолжила наша собеседница. — Ни с кем душевных бесед не ведет, но всегда здоровается. Мы к нему с расспросами не лезем. Хотя, конечно, ему рады.
Соседи ждут, что Бондарчук переедет в новую квартиру уже в ближайшее время. Рассчитывают, что позовет на новоселье. Многим хочется посмотреть, как будет выглядеть семейное гнездышко режиссера.
— Говорят, что красота у него неописуемая, — говорит женщина. — Евроремонт высшего класса.
В новом доме Бондарчуку будет комфортно. Здесь имеется и круглосуточная охрана, и возможность бесплатной парковки в закрытом дворике. По соседству располагается древний храм, а также два парка, в которых знаменитый режиссер сможет прогуливаться с Паулиной.
— У нас действительно уникальное место, — продолжает жительница. — Здесь Лиепа живет, наверху — Никас Сафронов. В соседнем доме — Надежда Бабкина. Правда, после борьбы с коронавирусом я ее еще не видела. Зато Боря Корчевников часто бывает: он ходит в наш храм. Федору будет здесь комфортно. Потому что, несмотря на то, что дом находится в двух минутах от шумной Тверской улицы, у нас всегда тишина и спокойствие.
Кстати
Мужу Собчак врезали из-за Федора
Бондарчук, несмотря на хлопоты по обустройству нового жилья, не забывает о работе. На днях он приступил к съемкам первого в своей карьере сериала «Псих». Сценарий для нового детища Бондарчука написала его супруга Паулина Андреева.
А главную роль в сериале получил Константин Богомолов. Тот оказался безумно рад выпавшей ему возможности.
«Я не люблю глупых, — написал муж Собчак. — Не люблю бездарных. Я уважаю их право на глупость и бездарность, но прошу уважать мое право не работать с ними. А работать только с дикими, талантливыми и умными».
В своем посте Богомолов отметил Паулину и Федора, за что получил массу гневных комментариев от подписчиков. Те обвинили мужа Собчак в корысти. Сам Константин оставил едкие комментарии без внимания.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Другое , Никас Сафронов , Марис Лиепа , Владимир Немирович-данченко , Константин Станиславский , Надежда Бабкина , Паулина Андреева , Константин Богомолов , Федор Бондарчук
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