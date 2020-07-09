Свидетельница ДТП с Ефремовым прервала молчание 

В эфире программы «Прямой эфир» выступила свидетельница смертельного ДТП, спровоцированного Михаилом Ефремовым . Женщина заявила, что на 80% уверена, что именно артист сидел за рулем джипа.

Она пояснила, что в первые минуты после того, как Jeep Grand Cherokee столкнулся с фургоном Lada, всё внимание свидетелей было сосредоточено на отечественном автомобиле, поскольку он пострадал сильнее. При этом, по ее словам, поначалу никто не обратил внимания, кто вышел из иномарки.

«Мы узнали чуть позже, что там Михаил Ефремов, понимаете? Мне кажется, что там действительно был Ефремов за рулем. Вот у меня интуитивно, что за рулем он, 80%, почему нет?» — подчеркнула женщина.

Она также добавила, что сразу после столкновения автомобилей, к месту аварии подбежали два человека. Они, уверяет свидетельница, точно должны были видеть, кто сидел за рулем джипа. Адвокат семьи водителя, погибшего в ДТП, Александр Добровинский отметил, что свидетелей уже нашли, и они дают показания.

Ранее, как сообщал «Рамблер», адвокат Ефремова Эльман Пашаев «частично признал», что артист сидел за рулем автомобиля в момент возникновения аварии. При этом юрист подчеркнул, что в деле существует «много нюансов».