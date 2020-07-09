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Джиган рассказал, что официально признан психбольным 

Газета.Ru и ещё 1 15 минут назад
Джиган официально признан психбольным
Фото: соцсети
Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) рассказал, что официально имеет статус психически больного. Соответствующее заявление он сделал в шоу "Что было дальше?" на YouTube.
Он также сказал, как в первый раз попал в полицейский участок в США, куда его семья приехала на роды четвертого ребенка.
Музыкант отметил, что находился в клубе во время празднования дня рождения сына, где ему "подсунули тяжелые наркотики". После этого полиция вывела его из заведения без одежды. Появившиеся фотографии этого момента, по словам артиста, разлетелись по Сети.
Джиган подтвердил, что имеет статус психически больного человека, из-за чего ему не разрешено водить автомобиль.
"Меня так кошмарили. Надевали смирительную рубашку, каждый день пихали уколы, таблетки. Я теперь официально психбольной. У меня есть карточка", — сказал Джиган.
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Шоу-бизнес , США
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