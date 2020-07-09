Джиган официально признан психбольным

Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) рассказал, что официально имеет статус психически больного. Соответствующее заявление он сделал в шоу "Что было дальше?" на YouTube.

Он также сказал, как в первый раз попал в полицейский участок в США , куда его семья приехала на роды четвертого ребенка.

Музыкант отметил, что находился в клубе во время празднования дня рождения сына, где ему "подсунули тяжелые наркотики". После этого полиция вывела его из заведения без одежды. Появившиеся фотографии этого момента, по словам артиста, разлетелись по Сети.

Джиган подтвердил, что имеет статус психически больного человека, из-за чего ему не разрешено водить автомобиль.