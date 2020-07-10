Дмитрий Колдун рассказал о коварной болезни 

Белорусский исполнитель несколько дней назад был госпитализирован в одну из клиник Минска
35-летний белорусский певец и композитор Дмитрий Колдун рассказал о внезапно настигшей его болезни, из-за которой популярного артиста госпитализировали в одну из местных больниц. Более всего врачей обеспокоили «признаки выраженной интоксикации неясного генеза», наблюдавшиеся у артиста.
Не забыли медики взять у звезды и анализ на коронавирус. Результат первого теста оказался сомнительным, а второй и вовсе — отрицательным. Врачи три дня пытались стабилизировать состояние певца, а после появления явных улучшений решили отпустить пациента в лоно семьи. Правда победителю «Фабрики звёзд-6» еще предстоит повторить анализ на COVID-19 из-за коварности инфекции.
"Я сдал все необходимые анализы. Те симптомы, с которыми я поступил в больницу, прошли. Высокой температуры нет. Сейчас я практически здоров. Но врачи будут брать еще повторные мазки на коронавирус. Потому что эта инфекция очень коварная. Но сейчас состояние мое стабильное, хорошее", — поделился с журналистами издания "Собеседник.ru" белорусский исполнитель.