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Похороны погибшей на Бали россиянки пройдут в Петербурге в субботу 

РИА Новости 2 часа назад
Похороны погибшей на Бали блогерши пройдут в Петербурге
Фото: Instagram
Похороны разбившейся на мотоцикле на острове Бали 18-летней россиянки Анастасии Зубриной, известной в социальных сетях как Настя Тропицель, пройдут в субботу на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщил отец погибшей девушки.
О гибели в ДТП на индонезийском острове Бали российского блогера-"миллионника" Насти Тропицель стало известно 21 июня из сообщений в социальных сетях. По информации из соцсетей, спортивный мотоцикл, которым управляла россиянка, следуя без превышения скорости, врезался в бордюр. Россиянка получила тяжелую черепно-мозговую травму, от которой скончалась на месте ДТП.
Пресс-атташе посольства России в Индонезии Денис Тетюшин сообщал РИА Новости, что российская дипмиссия занимается вопросом гибели Зубриной и поддерживает тесный контакт с ее родителями. Церемония кремации девушки прошла 25 июня на Бали без присутствия родных, которые не смогли вылететь в Индонезию из-за закрытых границ. В начале июля семья сообщила о доставке ее праха в Петербург.
"Похороны Настеньки пройдут в субботу 11 июля в Санкт-Петербурге на Серафимовском кладбище в 14.00. Приглашаем всех желающих прийти попрощаться с ней, сбор возле Серафимовской церкви", — написал отец погибшей девушки в своем аккаунте в Instagram, где размещаются фото— и видеоматериалы о жизни Тропицель.
Родственники просят тех, кто придет проститься, иметь при себе защитные маски и зонты на случай дождя, а также предупреждают, что профессиональная фото— и видеосъемка запрещены.
Тропицель, которая родилась и выросла в Санкт-Петербурге, вела блоги с 12 лет.
По информации из соцсетей, россиянка приехала на Бали в прошлом году. Спортивный мотоцикл, на котором она разбилась, принадлежал ей: Анастасия, освоившая на острове езду на скутере, приобрела скоростной мотоцикл незадолго до трагедии и училась им управлять.
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Шоу-бизнес , РИА Новости , Бали , Санкт-Петербург
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