Айза Анохина заплатила экс-супругу 12 млн за развод

Выяснилось, что у Айзы и Дмитрия образовалось несколько проблем, по причине которых они физически не могут остаться хорошими друзьями.

Айза сказала, что брак с Дмитрием стал главной ошибкой в ее жизни. Она даже подумать не могла, что супруг окажется таким алчным человеком. Известно, что когда они разводились, Дмитрий высказал очень серьезные требования по отношению к своей жене: он потребовал от нее 12,5 млн рублей, которые он когда-то вложил в ее бизнес — салон красоты.

Айза думала, что если Анохин вложил свои деньги в этот бизнес, то теперь он будет общим, а это значит, что он мог рассчитывать на свою долю от прибыли, но не более того.

На деле оказалось, что Дмитрий потребовал деньги, которые он вложил в дело, но также требует еще 50% с дальнейшей выручки от этого салона красоты. Айза же решила отдать деньги Анохину, чтобы тот больше ее не беспокоил.