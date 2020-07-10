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Айза Анохина отдала экс-супругу 12 млн рублей, чтобы получить развод 

runews24.ru и ещё 2 2 часа назад
Айза Анохина заплатила экс-супругу 12 млн за развод
Фото: globallookpress.com
Выяснилось, что у Айзы и Дмитрия образовалось несколько проблем, по причине которых они физически не могут остаться хорошими друзьями.
Айза сказала, что брак с Дмитрием стал главной ошибкой в ее жизни. Она даже подумать не могла, что супруг окажется таким алчным человеком. Известно, что когда они разводились, Дмитрий высказал очень серьезные требования по отношению к своей жене: он потребовал от нее 12,5 млн рублей, которые он когда-то вложил в ее бизнес — салон красоты.
Айза думала, что если Анохин вложил свои деньги в этот бизнес, то теперь он будет общим, а это значит, что он мог рассчитывать на свою долю от прибыли, но не более того.
На деле оказалось, что Дмитрий потребовал деньги, которые он вложил в дело, но также требует еще 50% с дальнейшей выручки от этого салона красоты. Айза же решила отдать деньги Анохину, чтобы тот больше ее не беспокоил.
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Шоу-бизнес , Другое , Айза Анохина
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