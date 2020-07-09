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«Что я вижу?»: Кудрявцева посмеялась над отжигающим под музыку мужем 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Кудрявцева посмеялась над отжигающим под музыку мужем
Фото: Соцсети
Известная теледива Лера Кудрявцева замужем за хоккеистом Игорем Макаровым, и их пара считается одной из самых прочных и счастливых. В браке влюбленные воспитывают малышку Машу, которой в этом году исполнится два годика. Накануне телеведущая с мужем отметили восьмилетие со дня знакомства. Первый шаг тогда сделал Макаров, подойдя в кафе к столику Кудрявцевой и представившись. С тех пор пара неразлучна.
За их отношениями наблюдают десятки тысяч фанатов и радуются за них. В stories своего Instagram Кудрявцева показала мужа с другой стороны — валяющим дурака, поющим и отжигающим под любимые хиты.
К слову, супруг моложе своей половинки на 16 лет, но ни его, ни ее это не смущает. Кудрявцева с юмором относится к этой разнице в возрасте. А еще в свои 49 лет телеведущая является мамой 30-летнего сына Жана Ленюка от первого брака и бабушкой двухлетнего малыша Льва, которого впервые показала поклонникам на отдыхе.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Игорь Макаров , Лера Кудрявцева
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