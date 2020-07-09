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Певец Тимати создал новый бизнес 

КМВ Новости 1 час назад
Тимати создал новый бизнес
Фото: Соцсети
Известный исполнитель рэпа Тимати открыл новое дело, которое не имеет никакого отношения к Black Star.
Он запустил бизнес вместе со своим братом Артемом Юнусовым. Такой новостью певец поделился на своей странице в социальной сети.
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С сегодняшнего дня наш новый проект @chickenmafia_ru официально открыт! Этот проект не имеет отношения к «группе компаний» это семейный бизнес, который мы открыли вместе с моим младшим братом @killahslim! Он готовил меню и собирал рецепты путешествуя по всему миру последние 2 года. Здесь все сделано с душой, руками и каждая позиция авторская. Мы не конкурируем ни с одним куриных фаст-фудов, и любые сравнения неуместны, и объяснение этому очень простое: зайдите и сами и почувствуйте разницу))) Мы не собираемся масштабировать этот проект, тк не хотим потерять качество и правильную атмосферу, по этому не стоит ждать этих точек по всей России. Совсем другая концепция, более камерная и эксклюзивная, но при этом главный ключевой момент, все же необходимо озвучить: ЦЕНЫ ВАС ОООЧЕНЬ СИЛЬНО УДИВЯТ (естественно в хорошем смысле). Мастера жаренной курицы ждут вас в гости! 🔥🍗🏆

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Братья открыли ресторан быстрого питания под брендом Chicken Mafia. В общепите будут специализироваться, в большинстве своем, на жареной курице.
Тимати рассказал, что его брат вложил в проект всю душу. Артем занимался сбором рецептом, для этого он объехал весь мир. На все про все ушло больше двух лет.
По словам рэпера, кафе не является конкурентом другим ресторанам быстрого питания. Здесь будет авторская кухня и особая атмосфера. Певец не намерен открывать похожие рестораны в других городах, чтобы не растерять качество.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Тимати
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