Тимати создал новый бизнес

С сегодняшнего дня наш новый проект @chickenmafia_ru официально открыт! Этот проект не имеет отношения к «группе компаний» это семейный бизнес, который мы открыли вместе с моим младшим братом @killahslim! Он готовил меню и собирал рецепты путешествуя по всему миру последние 2 года. Здесь все сделано с душой, руками и каждая позиция авторская. Мы не конкурируем ни с одним куриных фаст-фудов, и любые сравнения неуместны, и объяснение этому очень простое: зайдите и сами и почувствуйте разницу))) Мы не собираемся масштабировать этот проект, тк не хотим потерять качество и правильную атмосферу, по этому не стоит ждать этих точек по всей России. Совсем другая концепция, более камерная и эксклюзивная, но при этом главный ключевой момент, все же необходимо озвучить: ЦЕНЫ ВАС ОООЧЕНЬ СИЛЬНО УДИВЯТ (естественно в хорошем смысле). Мастера жаренной курицы ждут вас в гости! 🔥🍗🏆