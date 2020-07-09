Тимати создал новый бизнес

Известный исполнитель рэпа Тимати открыл новое дело, которое не имеет никакого отношения к Black Star.

Он запустил бизнес вместе со своим братом Артемом Юнусовым. Такой новостью певец поделился на своей странице в социальной сети.

Братья открыли ресторан быстрого питания под брендом Chicken Mafia. В общепите будут специализироваться, в большинстве своем, на жареной курице.

Тимати рассказал, что его брат вложил в проект всю душу. Артем занимался сбором рецептом, для этого он объехал весь мир. На все про все ушло больше двух лет.

По словам рэпера, кафе не является конкурентом другим ресторанам быстрого питания. Здесь будет авторская кухня и особая атмосфера. Певец не намерен открывать похожие рестораны в других городах, чтобы не растерять качество.