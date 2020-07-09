Пелагея показала зубы: Телегин получил встречный иск

Похоже, что бракоразводный процесс Пелагеи и Ивана Телегина затянется надолго. Певица мечтала о тихом и мирном расставании, в котором каждый останется при своем имуществе, но этого уже не случилось.

Неожиданно для всех хоккеист подал иск в суд о разделе дома, купленного в ипотеку, и квартиры, которую подарила певице ее мама. При этом, спортсмен решил умолчать об иных финансовых нюансах. Например, о квартире, приобретенной в браке, реализации ее и самоличной трате этих средств. А также об автомобиле Bentley за 16 миллионов, который он приобрел из семейного бюджета, пишет «СтарХит».

Суд, который состоялся 9 июля в Москве так и не смог расставить все точки над и — Пелагея решила показать зубы и не отдавать просто так имущество, подав встречный иск Телегину. Адвокат артистки настаивает: делить нужно все имущество, включая счета обоих супругов.