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Пелагея показала зубы: Телегин получил встречный иск о разделе имущества от адвоката певицы 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Пелагея показала зубы: Телегин получил встречный иск
Фото: globallookpress.com
Похоже, что бракоразводный процесс Пелагеи и Ивана Телегина затянется надолго. Певица мечтала о тихом и мирном расставании, в котором каждый останется при своем имуществе, но этого уже не случилось.
Неожиданно для всех хоккеист подал иск в суд о разделе дома, купленного в ипотеку, и квартиры, которую подарила певице ее мама. При этом, спортсмен решил умолчать об иных финансовых нюансах. Например, о квартире, приобретенной в браке, реализации ее и самоличной трате этих средств. А также об автомобиле Bentley за 16 миллионов, который он приобрел из семейного бюджета, пишет «СтарХит».
Суд, который состоялся 9 июля в Москве так и не смог расставить все точки над и — Пелагея решила показать зубы и не отдавать просто так имущество, подав встречный иск Телегину. Адвокат артистки настаивает: делить нужно все имущество, включая счета обоих супругов.
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Шоу-бизнес , Иван Телегин , StarHit
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