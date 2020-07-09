Звезда «Папиных дочек» рассказала о романе с Авербухом

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Российская актриса Елизавета Арзамасова , известная по роли в сериале "Папины дочки", опубликовала в Instagram пост об отношениях.

Ранее серебряный призер Олимпийских игр 2002 года по фигурному катанию, хореограф и постановщик Илья Авербух подтвердил слухи о романе с актрисой.

Звезда сериала "Папины дочки" выразила удивление комментариями в соцсети с критикой, советами и возмущениями.

"Вот в чем парадокс: большинство людей публичных профессий смирились и никак не реагируют, когда им приписывают "романы, интриги, проступки", не устраивают истерик по этому поводу. Хотя и неприятно бывает, и отношениям вредит. Но уже махнули рукой: "против лома нет приема". Так откуда такая обратная "истерика" от некоторых моих дорогих подписчиков, когда вдруг появляется какая-то реальная информация?

Вы знаете, что я не люблю и пока не умею говорить на тему личной жизни. Но ведь по крупному счету, что нужно знать обо мне? Точнее так: что нужно знать обо мне тем, кто любит меня и уважает? Только то, что у меня все Хорошо. Разве этого мало? А уж как там все в деталях, какая разница?" — написала Арзамасова в Instagram. View this post on Instagram A post shared by Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova) on Jul 8, 2020 at 10:59pm PDT

Ранее отец 46-летнего спортсмена одобрил его роман с актрисой.