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Звезда «Папиных дочек» прокомментировала роман с Авербухом 

Газета.Ru 3 часа назад
Звезда «Папиных дочек» рассказала о романе с Авербухом
Фото: Instagram
Российская актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли в сериале "Папины дочки", опубликовала в Instagram пост об отношениях.
Ранее серебряный призер Олимпийских игр 2002 года по фигурному катанию, хореограф и постановщик Илья Авербух подтвердил слухи о романе с актрисой.
Звезда сериала "Папины дочки" выразила удивление комментариями в соцсети с критикой, советами и возмущениями.
"Вот в чем парадокс: большинство людей публичных профессий смирились и никак не реагируют, когда им приписывают "романы, интриги, проступки", не устраивают истерик по этому поводу. Хотя и неприятно бывает, и отношениям вредит. Но уже махнули рукой: "против лома нет приема". Так откуда такая обратная "истерика" от некоторых моих дорогих подписчиков, когда вдруг появляется какая-то реальная информация?
Вы знаете, что я не люблю и пока не умею говорить на тему личной жизни. Но ведь по крупному счету, что нужно знать обо мне? Точнее так: что нужно знать обо мне тем, кто любит меня и уважает? Только то, что у меня все Хорошо. Разве этого мало? А уж как там все в деталях, какая разница?" — написала Арзамасова в Instagram.
Ранее отец 46-летнего спортсмена одобрил его роман с актрисой.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Илья Авербух , Елизавета Арзамасова
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