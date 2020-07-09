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Никас Сафронов отреагировал на слухи о мести Цымбалюк-Романовской Заграевскому 

Павел Тиунов 22 минуты назад
Сафронова втянули в скандал со смертью Заграевского
Фото: РИА Новости
Никас Сафронов в беседе с корреспондентом Дни.ру отреагировал на слухи о том, что бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская может быть причастна к смерти Сергея Заграевского. По словам звездного художника, кончина коллеги — стечение обстоятельств.
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Сафронов подчеркнул, что был знаком с Заграевским, который даже бывал у него дома. Художник заявил, что коллега всегда позитивно отзывался о его работах, а на ток-шоу всегда поддерживал.
«Он относился с уважением ко мне и моему творчеству», — подчеркнул Сафронов.
По его словам, утверждения о том, что смерть Заграевского связана с негативным отношением к нему Виталины Цымбалюк-Романовской, не что иное, как просто слухи. Сафронов заявил, что женщина ни в чем не виновата.
«Просто такое стечение обстоятельств», — отметил художник.
Искусствовед Сергей Заграевский, как сообщал «Рамблер», скончался в ночь с 5-го на 6-ое июля. Сразу после его смерти в Сети появилась информация, что гибель художника может быть связана с Виталиной-Цымбалюк-Романовской, у которой были натянутые отношения с усопшим.
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Шоу-бизнес , Никас Сафронов , Армен Джигарханян
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