Пользователи инстаграма заподозрили певицу Аниту Цой во лжи насчет заражения коронавирусом.

Артистка опубликовала видео из больничной палаты и рассказала о своем самочувствии.

Однако у некоторых подписчиков возникли сомнения, что Цой действительно болеет COVID-19. Пользователи отметили, что певица слишком хорошо выглядит для больного человека.

"Ну, опять, как Бабкина прям: хорошеют от короны, ну, прям вся такая больная с кислородом сидит накрашенная", — написал @demiurg_2019.

"А ты хочешь, застать меня страшненькой? Умирающей? Нет! Мы — звезды. Нам это не позволительно", — ответила ему артистка.

"Это фейковая инфа, вы больной не выглядите, сколько вам заплатили за этот театр?" — спросила у певицы @smetana.tatiana.

"А в чем выгода такой рекламы?" — поинтересовалась у нее Цой.

"Как не стыдно врать?" — возмутилась @abbasovarit.

"Осторожно! У вас может случиться проблема", — предупредила в ответ артистка.

Также многие подписчики пожелали певице здоровья и скорейшего выздоровления.

О госпитализации Цой 30 июня сообщила РИА Новости пресс-секретарь певицы Анна Кружель. Представитель артистки подчеркнула, что Цой соблюдала самоизоляцию и все меры предосторожности, поэтому сложно предположить, как она заразилась коронавирусом.