Пользователи инстаграма заподозрили певицу Аниту Цой во лжи насчет заражения коронавирусом.
Артистка опубликовала видео из больничной палаты и рассказала о своем самочувствии.
"Когда мне плохо, я не выхожу на связь, а когда мне лучше — я сразу появляюсь здесь, чтобы поднять вам настроение и сказать, что у меня все движется куда нужно. Еще немного и, наверное, меня тоже выпишут. Еще недельку, если не больше. Я пока, к сожалению, не могу без кислорода, но ничего страшного", — сказала она.
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Великое благо — получить шанс на Новый день!🙂 И его надо использовать по полной программе. И это хорошо, что на мою долю выпали страдания и испытания нашего времени. Теперь я точно знаю, как помочь себе и другим в случае, если в наши двери снова постучит беда. Но и своё лето я ещё наверстаю! Как ваши дела, любимые? Чем занимаетесь?☺
Однако у некоторых подписчиков возникли сомнения, что Цой действительно болеет COVID-19. Пользователи отметили, что певица слишком хорошо выглядит для больного человека.
"Ну, опять, как Бабкина прям: хорошеют от короны, ну, прям вся такая больная с кислородом сидит накрашенная", — написал @demiurg_2019.
"А ты хочешь, застать меня страшненькой? Умирающей? Нет! Мы — звезды. Нам это не позволительно", — ответила ему артистка.
"Это фейковая инфа, вы больной не выглядите, сколько вам заплатили за этот театр?" — спросила у певицы @smetana.tatiana.
"А в чем выгода такой рекламы?" — поинтересовалась у нее Цой.
"Как не стыдно врать?" — возмутилась @abbasovarit.
"Осторожно! У вас может случиться проблема", — предупредила в ответ артистка.
Также многие подписчики пожелали певице здоровья и скорейшего выздоровления.
О госпитализации Цой 30 июня сообщила РИА Новости пресс-секретарь певицы Анна Кружель. Представитель артистки подчеркнула, что Цой соблюдала самоизоляцию и все меры предосторожности, поэтому сложно предположить, как она заразилась коронавирусом.