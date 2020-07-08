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«Простила ли я?»: Самойлова об отношениях с Джиганом 

Алиса Селезнёва 56 минут назад
«Простила ли я?»: Самойлова об отношениях с Джиганом
Фото: Instagram
Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова на своей странице в Instagram поздравила подписчиков с Днем семьи, любви и верности и заявила, что так и не смогла простить мужа.
«Рамблер» писал, что Оксана Самойлова подала на развод с рэпером Джиганом после 10 лет совместной жизни и рождения четверых детей. Свое решение она объяснила тем, что больше не может терпеть выходки мужа, который после рождения долгожданного сына проходил лечение в клинике для наркозависимых. Однако потом стало известно, что супруги помирились.
Сегодня Оксана Самойлова пояснила, что повлияло на ее решение сохранить семью и отказаться от развода.
«Для меня это было бы лучшим решением, и я была к нему готова, но на другой чаше весов четверо детей, которые бы пострадали. Может быть, для одного ребенка или двух можно было бы как-то смягчить удар, но для четверых… Я бы не смогла, меня бы просто не хватило! Когда Ариела перестала спать ночами и задыхалась в панических атаках, я реально испугалась», — рассказала Самойлова.
Она отметила, что решила сохранить брак не ради мужа, а чтобы дать детям «маленький шанс на маму и папу».
«Простила ли я? Нет. Все так же, как было? Нет. Правильно я поступила? Не знаю, это покажет время. Но, думаю, мой пример скорее плохой, чем хороший. Теперь День семьи, любви и верности не про нас. Грустно, но правда», — заявила супруга рэпера, призвав подписчиков ценить и оберегать свои семьи.
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Шоу-бизнес , Оксана Самойлова
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