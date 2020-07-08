Волочкова решила отсудить миллион у Даны Борисовой

Балерина Анастасия Волочкова решила обратиться в Савёловский суд столицы и подала иск к телеведущей Дане Борисовой и «Экспресс-газете» о защите чести и достоинства. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Волочкова требует компенсацию в размере 1 млн рублей. Беседа по обращению балерины состоится в четверг.

Исковое заявление Волочковой к «Экспресс-газете» и Дане Борисовой было принято судом к производству 17 мая, беседа по иску назначена на 9 июля, — рассказал собеседник РИА Новости.

Балерина просит признать слова Борисовой, которые опубликовало издание, порочащими её честь и достоинство и признать их ложью. Волочкова также хочет, чтобы после этого было опубликовано опровержение статьи, а от газеты и Борисовой ждёт миллион рублей в совокупности, плюс к этому 50 тыс. рублей за каждый день неисполнения судебного решения.

Однако в суде отметили, что Волочкова уже обращалась с похожим заявлением, но тогда иск остался без внимания так как был составлен с нарушениями.

Как писал NEWS.ru, ранее Волочкова показала 10 шпагатов за полминуты.