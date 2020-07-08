Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Волочкова подала иск на миллион рублей к Дане Борисовой и «Экспресс-газете» 

News.ru 18 минут назад
Волочкова решила отсудить миллион у Даны Борисовой
Фото: volochkova_art/instagram.com
Балерина Анастасия Волочкова решила обратиться в Савёловский суд столицы и подала иск к телеведущей Дане Борисовой и «Экспресс-газете» о защите чести и достоинства. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.
Волочкова требует компенсацию в размере 1 млн рублей. Беседа по обращению балерины состоится в четверг.
Исковое заявление Волочковой к «Экспресс-газете» и Дане Борисовой было принято судом к производству 17 мая, беседа по иску назначена на 9 июля, — рассказал собеседник РИА Новости.
Балерина просит признать слова Борисовой, которые опубликовало издание, порочащими её честь и достоинство и признать их ложью. Волочкова также хочет, чтобы после этого было опубликовано опровержение статьи, а от газеты и Борисовой ждёт миллион рублей в совокупности, плюс к этому 50 тыс. рублей за каждый день неисполнения судебного решения.
Однако в суде отметили, что Волочкова уже обращалась с похожим заявлением, но тогда иск остался без внимания так как был составлен с нарушениями.
Как писал NEWS.ru, ранее Волочкова показала 10 шпагатов за полминуты.
Видео дня. Скандальный рэпер-миллионер стал носить женскую одежду
News.ru: последние новости
«Расчётливая социопатка»: Джонни Депп в суде рассказал о жизни с Эмбер Хёрд «Расчётливая социопатка»: Джонни Депп в суде рассказал о жизни с Эмбер Хёрд Молодая жена Петросяна ответила на вопрос о ребёнке от 74-летнего юмориста Молодая жена Петросяна ответила на вопрос о ребёнке от 74-летнего юмориста Самойлова о несостоявшемся разводе с Джиганом: на весах четверо детей Самойлова о несостоявшемся разводе с Джиганом: на весах четверо детей
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова , Дана Борисова , РИА Новости , Экспресс-газета
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Буду рвать тебя, Володя, за Ефремова!»
«Буду рвать тебя, Володя, за Ефремова!»
Пассажирский самолет совершил аварийную посадку из-за загадочного повреждения
Пассажирский самолет совершил аварийную посадку из-за загадочного повреждения
Цыгане с вилами и ножами напали на российскую семью
Цыгане с вилами и ножами напали на российскую семью
Генерал-майор ФСБ объяснил дело Сафронова
Генерал-майор ФСБ объяснил дело Сафронова
Видео
Обнаруженная в Нидерландах камера пыток попала на видео
01:39
Обнаруженная в Нидерландах камера пыток попала на видео
Опубликовано видео ликвидации возгораний в лесах Якутии
00:31
Опубликовано видео ликвидации возгораний в лесах Якутии
Джонни Депп и Эмбер Херд прибыли в суд и попали на видео
01:02
Джонни Депп и Эмбер Херд прибыли в суд и попали на видео
Последствия урагана в Подмосковье попали на видео
00:39
Последствия урагана в Подмосковье попали на видео
Россиянам пришлось спасаться от смерча
00:17
Россиянам пришлось спасаться от смерча
Разбивший камеру журналистов Порошенко попал на видео
00:25
Разбивший камеру журналистов Порошенко попал на видео
В мире Политика
Адвокат Ефремова пообещал сенсацию на суде
01:14
Адвокат Ефремова пообещал сенсацию на суде
Общество
Подвергший опасности журналистов президент Бразилии попал на видео
00:30
Подвергший опасности журналистов президент Бразилии попал на видео
В мире Политика
Фонтан кипятка в российском городе пробил жилой дом
01:49
Фонтан кипятка в российском городе пробил жилой дом
Происшествия
Россиянам назвали сроки открытия границ
00:17
Россиянам назвали сроки открытия границ
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение