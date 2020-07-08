Самойлова рассказала о несостоявшемся разводе с Джиганом

Модель Оксана Самойлова подтвердила, что её развод с рэпером Джиганом не состоится. Девушка решила откровенно рассказать, почему она решила сохранить семью.

Я знаю, что для меня самой это было бы лучшее решение. Я была к нему готова. Но на других весах 4 детей, которые бы пострадали, — написала светская львица в Instagram, говоря о разводе.

По её словам, она готовилась к бракоразводному процессу. Однако в какой-то момент у старшей дочери Ариелы начались панические атаки. После этого звезда испугалась. При этом она не собирается терпеть измены. Её отношение к супругу не изменилось.

Я просто дала им маленький шанс на маму и папу. Не мужу, а именно детям, — подчеркнула Самойлова.

Она добавила, что только время покажет, кто был прав.

Ранее Самойлова говорила, что решила расстаться с музыкантом из-за измен. По её словам, супруг постоянно обманывал её. А в СМИ появлялись его фотографии в окружении девушек лёгкого поведения. В итоге модель решила разрушить их союз, несмотря на то что они воспитывают четверых детей.

Телеведущий Иван Ургант прокомментировал в своей юмористической программе «Вечерний Ургант» возвращение рэпера Джигана к супруге Оксане Самойловой и детям. Ведущий показал коллаж, на котором изображён Джиган на фоне картины Ильи Репина «Не ждали». Поводом для шутки стало видео, где Джиган с Оксаной Самойловой посещают дачу родителей жены рэпера.