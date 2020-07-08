Киркоров показал нового члена семьи

Филипп Киркоров , как известно, почти 10 лет прожил в браке с Аллой Пугачевой . После развода с Примадонной он больше не отправлялся в ЗАГСе в качестве жениха. При этом и певица, и сам король российской эстрады обзавелись детьми. Суррогатная мать подарила Алле Борисовне двойняшек Лизу и Гарри, а Филипп Бедросович воспитывает восьмилетних Аллу-Викторию и Мартина. Он не раз признавался, что видит счастье в детях.

8 июля в России отмечают День любви, семьи и верности. Именно в такой особенный день Киркоров сообщил о прибавлении в семье. Правда это оказался не ребенок, а конь, которого артисту подарили. Целый день он провел на конюшне, где его наследники тренировались в езде на лошадях. Мартин даже научился делать трюки, например, ехать вниз головой.

«Добро пожаловать в нашу семью, Клод Киркоров! Да, у нас прибавление. Так много радости нам доставило это событие — к нам приехал наш конь Клод — королевский подарок. Будем одаривать счастьем и заботой, а счастье семейное у нас есть и я верю, мы приложим все усилия, чтобы с каждым днём его делать ярче, крепче и больше. И сегодня. И следующий. И каждый новый день. И теперь наши семейные дни будем проводить на конюшне», — написал певец. View this post on Instagram A post shared by Филипп Киркоров (@fkirkorov) on Jul 8, 2020 at 2:33am PDT

Поклонники поздравили Филиппа Бедросовича с радостным событием. Многие восхитились тем, какой он заботливый папа. Другие не стали скрывать, что завидуют детям артиста. Как известно, лошади стоят приличных денег, как и обучение верховой езде.