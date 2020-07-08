«Не опускать рук»: Шура о перенесенном раке

Звезда 90-х Шура рассказал о перенесенном раке, наркозависимости и пребывании в детском доме. Эти и многие другие откровения прозвучали в ходе YouTube-шоу «Почему я» певицы Валерии

Российский музыкант Александр Медведев (Шура) стал героем авторской программы «Почему я» певицы Валерии. Артист вспоминал о своем тяжелом детстве, проблемах с наркотиками и лечении от рака.

По словам Шуры, в возрасте девяти лет мама отдала его в детский дом, потому что было тяжело в однокомнатной квартире с двумя детьми, бабушкой и большим количеством животных.

Певец отметил, что его положение в интернате усугублялось тем, что его родители были живы, тогда как остальные дети были сиротами и вели себя жестоко по отношению к нему. Все это произошло без ведома бабушки, которая сутками пропадала на работе и не видела, что старший внук отсутствует уже несколько месяцев. Когда бабушка узнала о случившемся, она сделала серьезный выговор дочери и забрала мальчика домой.

Говоря о популярности, которая обрушилась на него в 90-е годы, Шура посетовал на то, что «свернул не на ту дорожку и не с теми людьми». Тогда он на пять лет «окунулся в наркотический угар», который едва не стоил ему жизни. По словам музыканта, многие в его окружении хотели привить ему потребность выступать под веществами.

«Слава богу, что мне не нужны были наркотики, чтобы выйти на сцену. У меня было обратное — чтобы не [обалдеть] от пустых стен. Никому не нужен. Так хотелось маме позвонить», — говорил он.

В своем одиночестве певец винит только себя и свой вспыльчивый характер. По его словам, с животными ему куда приятнее и легче, чем с людьми. Шура признался, что огромные гонорары, которые он зарабатывал на пике популярности, вообще не пошли ему впрок, поскольку уходили в карманы наркомафии, которая крепко за него взялась. За ночь он мог потратить от трех до десяти тысяч долларов на наркотики.

«Мне надо собаку кормить, а у меня ни доллара в кармане», — сказал певец.

Говоря о своем онкологическом заболевании, артист отметил, что это случилось с ним в период употребления наркотиков.

«Почему оно и случилось? Что такое рак? Это мы теряем иммунитет до какой-то точки, и он начинает расти», — пояснил музыкант.

Тогда же он решил покончить со своей зависимостью и начать сражение за жизнь и здоровье. При этом Шура подчеркнул, что наркоторговцы не отставали от него даже в больнице и в окно забрасывали ему дозы. В конечном счете ему все же удалось без посторонней помощи побороть пагубное пристрастие.

«И операция прошла хорошо. Тогда как раз родилась песня «Твори добро», — вспоминал певец. — У меня была четвертая стадия, уже и врачи боялись за меня браться, там уже метастазы кругом, но мы все это прошли благодаря Одинцовскому военному госпиталю. В онкологии самое страшное — опустить руки».

Шура рассказал, что вместе с ним в это же время проходили лечение еще около 40 человек. И каждый день он видел, как кого-то увозят «вперед ногами». Эта картина, по словам музыканта, и заставляла его бороться за свою жизнь.