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Адвокаты Пелагеи обвинили Телегина в сокрытии денег 

Мария Иванова и ещё 11 24 минуты назад
Раскрыты подробности разбирательства Телегина и Пелагеи
Фото: globallookpress.com
Адвокаты Пелагеи обвинили Телегина в сокрытии денег (Мария)
Помощник адвоката Пелагеи заявил, что муж певицы, хоккеист Иван Телегин скрыл значительную часть семейного имущества от раздела. Об этом сообщает «СтарХит».
Сейчас певица и спортсмен проходят через бракоразводный процесс. По данным издания, Телегин потребовал разделить совместно нажитое имущество, в том числе ипотечный дом стоимостью 54 миллиона и квартиру, где живет Пелагея с дочерью.
По словам помощника адвоката певицы, во время брака у семьи появилась квартира в центре Москвы стоимостью 30 миллионов рублей, она была оформлена на Телегина. Собеседник издания утверждает, что спортсмен продал жилье и певица предложила использовать вырученные деньги для погашения ипотеки.
«Но муж решил иначе. Средства исчезли», — заявил помощник адвоката.
По его словам, также хоккеист забрал Bentley за 16 миллионов рублей, для покупки которого супруги продали Mercedes Пелагеи.
«После изучения всех имеющихся документов, и сравнения их с иском Телегина, есть основания полагать, что большая часть семейного имущества была умышленно сокрыта им от раздела», — заявил юрист.
Представители Пелагеи подготовили встречный иск по разделу имущества, они будут возражать против раздела квартиры, подаренной певице матерью. Помощник адвоката подчеркнул, что Пелагея изначально ни на что претендовала и хотела только развода и алиментов.
Как сообщал «Рамблер», Пелагея объявила о расставании с мужем в декабре 2019 года. Она отмечала, что все юридические вопросы будут решены без скандалов, и говорила о планах сохранить хорошие отношения ради дочери.
Телегин, комментируя расставание, говорил, что «двум очень сильным личностям сложно уживаться вместе».
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Шоу-бизнес , Другое , Иван Телегин
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