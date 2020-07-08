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«Лучший подарок родителей»: Жасмин показала редкое фото своего старшего брата 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Жасмин показала редкое фото своего старшего брата
Фото: РИА Новости
Жасмин обнародовала в Сети редкое фото своего старшего брата Анатолия.
«Лучший подарок родителей — это то, что мы есть друг у друга. Ну а мы с тобой план родителей даже перевыполнили — 6 прекрасных деток на двоих», — написала звезда про родственника в личном блоге.
Певица заметила, что именно брат воспитал в ней любовь к литературе и хорошей музыке. Кроме того, пристрастил к триллерам и игре «Марио».
Рядом на фото с Жасмин и Анатолием запечатлен также папа артистки — балетмейстер, заслуженный деятель искусств Дагестана Лев Яковлевич Манахимов.
«Мама ушла от нас, когда папа был еще довольно молодым, но он так и не женился второй раз, не нарушил верности памяти мамы и посвятил себя нам с братом Анатолием. Почти полвека папа любил только одну женщину — свою Маргариту», — трогательно поведала любимица публики.
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