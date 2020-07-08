Жасмин показала редкое фото своего старшего брата

Жасмин обнародовала в Сети редкое фото своего старшего брата Анатолия.

«Лучший подарок родителей — это то, что мы есть друг у друга. Ну а мы с тобой план родителей даже перевыполнили — 6 прекрасных деток на двоих», — написала звезда про родственника в личном блоге.

Певица заметила, что именно брат воспитал в ней любовь к литературе и хорошей музыке. Кроме того, пристрастил к триллерам и игре «Марио».

Рядом на фото с Жасмин и Анатолием запечатлен также папа артистки — балетмейстер, заслуженный деятель искусств Дагестана Лев Яковлевич Манахимов.