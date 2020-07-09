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Назвавший развод Харламова и Асмус розыгрышем ведущий объяснился 

Lenta.ru и ещё 3 50 минут назад
Маркони объяснился после слов о разводе Харламова и Асмус
Фото: PEOPLETALK TV / YouTube
Ведущий Владимир Маркони объяснил, почему в разговоре с журналистом «Комсомольской правды» назвал Instagram-публикации Гарика Харламова и Кристины Асмус о разводе частью его YouTube-шоу Comment Out. В интервью для PEOPLETALK TV он сообщил, что его заявление было вырвано из контекста, поэтому заложенная в него ирония «не считалась». Выпуск опубликован на YouTube.
По его словам, программа Comment Out настолько проникла «в ткань новостной повестки», что многие неоднозначные высказывания и поступки известных людей начали объяснять возможным участием в шоу.
Когда Асмус опубликовала новость о разводе, Маркони написал шуточный комментарий о том, что она была гостьей в Comment Out и выиграла фен. После этого ведущему позвонил сотрудник «Комсомольской правды».
В разговоре с журналистом Маркони пообещал, что выпуск Comment Out с Харламовым и Асмус выйдет 1 июля, а предшествовать ему будет «неделя Comment Out», «когда люди будут идти и голосовать за поправки или против поправок». По мнению Маркони, по этой реплике было бы понятно, что он иронизирует над ситуацией, однако ее убрали из материала.
«Как по мне, здесь просто журналистский подлог, когда из контекста вырывают часть, компонуют так, что мои слова являются чистой как бы правдой», — отметил ведущий и добавил, что новость «Комсомольской правды» процитировали многие российские СМИ.
24 июня Маркони сообщил «Комсомольской правде», что развод Харламова и Асмус был розыгрышем. По его словам, пара участвовала в шоу Comment Out и получила задание, которое нужно было выполнить вместе. Харламов в ответ на это обвинил Маркони в том, что он пиарит свое шоу на чужом разводе.
Харламов и Асмус объявили о разводе 22 июня. Супруги отметили, что пришли к этому решению около года назад. Пара поженилась в 2013 году. В браке у них родилась дочь Анастасия.
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Шоу-бизнес , Гарик Харламов , Кристина Асмус , Владимир Маркони , Комсомольская правда
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