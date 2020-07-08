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У Дмитрия Нагиева есть тайная дочь 

News.ru 43 минуты назад
Дмитрий Нагиев скрывал тайную дочь
Фото: globallookpress.com
Российский артист Дмитрий Нагиев скрывал от своей жены Наталии Коваленко тайную дочь.
Дочь Дмитрия Нагиева проживает со своей матерью Анной Спектор в квартире, которую артист им подарил. Девочке восемь лет и её зовут Мира.
Московская пассия Нагиева живёт на Новорижском шоссе, в коттедже, расположенном в посёлке «Княжье Озеро». Там несколько лет назад Нагиев купил готовый двухэтажный дом с 4 спальнями площадью 265 кв. м. Подобные дома в этом посёлке стоят около 30 млн рублей. В этом особняке Анна поселилась вместе с дочкой от Нагиева, — сообщает KP.RU.
На портале отметили, что возлюбленные встречаются уже 15 лет, однако не состоят в официальном браке.
Анне Спектор 45 лет, она давняя поклонница Димы. Она встречается с Нагиевым около 15 лет. Когда Коваленко перешла в статус тайной гражданской жены и стала обустраивать их с Димой питерское гнездо, Нагиев начал ездить на гастроли один. Или в сопровождении Анны. В честь неё он назвал свой благотворительный фонд «Анна», — привели слова приятеля актёра на портале KP.RU.
Отмечается, что дочь Дмитрия Нагиева очень похожа на своего отца. Он признал её официально и Мира носит фамилию Нагиева. Анна Спектор старается не афишировать свою личную жизнь, у неё нет аккаунтов в социальных сетях.
Как писал NEWS.ru, недавно Дмитрий Нагиев впервые заговорил о своей жене. Он отметил, что она «дослужилась до генеральши». Артист сообщил, что жена принимает его со всеми недостатками.
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Дмитрий Нагиев , Комсомольская правда
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