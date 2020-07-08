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«Родная моя»: сестра Жанны Фриске обратилась к ней в день рождения 

Teleprogramma.pro и ещё 3 1 час назад
«Родная»: сестра Фриске обратилась к ней в день рождения
Фото: globallookpress.com
В нынешний День семьи, любви и верности, 8 июля, Жанне Фриске исполнилось бы 46 лет. Экс-солистка группы «Блестящие», любимица миллионов поклонников отмечала бы свой день рождения. Но сегодня его «празднуют» без нее — звезда ушла из жизни 5 лет назад.
Отец певицы Владимир Фриске признался, что с трудом осознает смерть дочери. Она часто снится ему. Боль утраты от этого не проходит. Сестра Жанны Наталья тоже часто вспоминает ее. И в день рождения опубликовала совместное фото с певицей.
«С днем рождения, родная моя» — подписала снимок Наталья.
Напомним, Жанна Фриске скончалась из-за рака головного мозга. О страшном диагнозе девушка узнала вскоре после того, как у нее в отношениях с Дмитрием Шепелевым появился первенец, сын Платон. Сейчас мальчику уже 7 лет, и он очень редко видит своих бабушку и дедушку.
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Шоу-бизнес , Другое , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев
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