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Адвокат Ефремова признался, что был инициатором видеообращения актера 

ТК «Звезда» и ещё 5 17 минут назад
Адвокат Ефремова объяснил обращение актёра после ДТП
Фото: Пресс-служба Таганского суда, РИА Новости
Защитник артиста также добавил, что призывал Ефремова не признавать свою вину в произошедшем.
Адвокат Михаила Ефремова, представляющий его интересы в деле о смертельном ДТП, заявил, что был инициатором записанного российским артистом видеообращения к семье погибшего.
Защитник Ефремова объяснил, что актер неоднократно извинялся перед близкими скончавшегося в результате аварии Сергея Захарова с самого первого дня после инцидента, однако журналисты никогда не показывали эти моменты.
Эльман Пашаев рассказал, что поговорил со своим подзащитным по поводу обращения и сам снял его на видео.
«Это было где-то через неделю после ДТП», — подчеркнул он в ходе стрима RT.
Адвокат также добавил, что обратился к актеру с просьбой не признавать его вину в случившемся.
Ранее актер записал видеообращение с извинениями перед семьей водителя минигрузовика, который погиб в результате ДТП с участием актера, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Ефремов назвал свое решение сесть на руль непростительной ошибкой. Он обещал, что не будет пытаться избежать наказания и выразил желание помочь близким Захарова всем, чем сможет.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
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