Адвокат Ефремова объяснил обращение актёра после ДТП

Защитник артиста также добавил, что призывал Ефремова не признавать свою вину в произошедшем.

Адвокат Михаила Ефремова, представляющий его интересы в деле о смертельном ДТП, заявил, что был инициатором записанного российским артистом видеообращения к семье погибшего.

Защитник Ефремова объяснил, что актер неоднократно извинялся перед близкими скончавшегося в результате аварии Сергея Захарова с самого первого дня после инцидента, однако журналисты никогда не показывали эти моменты.

Эльман Пашаев рассказал, что поговорил со своим подзащитным по поводу обращения и сам снял его на видео.

«Это было где-то через неделю после ДТП», — подчеркнул он в ходе стрима RT.

Адвокат также добавил, что обратился к актеру с просьбой не признавать его вину в случившемся.

Ранее актер записал видеообращение с извинениями перед семьей водителя минигрузовика, который погиб в результате ДТП с участием актера, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Ефремов назвал свое решение сесть на руль непростительной ошибкой. Он обещал, что не будет пытаться избежать наказания и выразил желание помочь близким Захарова всем, чем сможет.