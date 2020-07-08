По словам артистки, ее бывшая соперница на проекте разделяла фашистские взгляды. С ней певица постоянно "воевала и дралась". При этом среди участников шоу были и другие несогласные с Приходько. Так, одна из неполиткорректных шуток будущей победительницы проекта в адрес чернокожей участницы из Астрахани Корнелии Манго привела к тому, что та бросила в нее банку энергетика.

"Корнелия, ввиду цвета своей кожи, тоже получала от Насти. Помню, однажды она запустила в голову Приходько банкой рэдбулла за очередную расистскую шуточку", — пояснила Дакота.

Она также выразила уверенность, что в современных условиях Приходько из-за своих взглядов не смогла бы не только победить в этом шоу, но и даже просто "вякнуть рядом с федеральным телевидением".