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Экс-участница «Фабрики звезд» жестко раскритиковала победительницу шоу 

РИА Новости 12 минут назад
«Банкой в голову» — Дакота о конфликте с Приходько
Фото: РИА Новости
Экс-участница "Фабрики звезд" Рита Дакота в своем инстаграме жестко раскритиковала победительницу седьмого сезона шоу Анастасию Приходько.
По словам артистки, ее бывшая соперница на проекте разделяла фашистские взгляды. С ней певица постоянно "воевала и дралась". При этом среди участников шоу были и другие несогласные с Приходько. Так, одна из неполиткорректных шуток будущей победительницы проекта в адрес чернокожей участницы из Астрахани Корнелии Манго привела к тому, что та бросила в нее банку энергетика.
"Корнелия, ввиду цвета своей кожи, тоже получала от Насти. Помню, однажды она запустила в голову Приходько банкой рэдбулла за очередную расистскую шуточку", — пояснила Дакота.
Она также выразила уверенность, что в современных условиях Приходько из-за своих взглядов не смогла бы не только победить в этом шоу, но и даже просто "вякнуть рядом с федеральным телевидением".
"А тогда она выиграла. Для меня это было торжеством зла над добром, жестокости над сердечностью", — заключила Дакота.
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Шоу-бизнес , Анастасия Приходько , Корнелия Манго , Рита Дакота
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