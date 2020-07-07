Раскрыта стоимость ремонта в новой квартире Бузовой

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Стало известно, во сколько обойдется известной певице и ведущей Ольге Бузовой ремонт в новых апартаментах. Об этом сообщает Telegram-канал «Курятник».

Как уточняется, площадь квартиры звезды составляет 220 квадратных метров, она находится в жилом комплексе на Мосфильмовской улице. В апартаментах панорамные окна, которые предоставляют хозяйке обзор на три стороны. За жилье Бузова заплатила 120 миллионов рублей, выкупив целый этаж дома.

Ремонт знаменитость планирует делать по бартеру. Суммарная стоимость мягкой мебели составляет примерно в 3,5 миллиона рублей, освещения — 1,5 миллиона. Строительные материалы стоят около 10 миллионов рублей.

По окончании ремонта стоимость апартаментов может вырасти на 30 миллионов.

Ранее звезда показала поклонникам новое жилье.