Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Волочкова похвасталась победой в суде и отстояла свои 22 квартиры 

Lenta.ru и ещё 2 33 минуты назад
Волочкова отстояла в суде свои 22 квартиры
Фото: РИА Новости
Российская балерина Анастасия Волочкова вернулась из Астрахани и похвасталась победой в суде. Артистка доказала, что в 2008 году действительно отдавала три миллиона долларов своему бывшему мужу Игорю Вдовину. Об этом балерина сообщила в своем Instagram.
Вдовин взял деньги и вложил их в строительство элитного жилого комплекса на берегу Волги.
«Ты всегда можешь принять решение о продаже принадлежащих тебе квартир по максимально выгодной цене, а в случае каких-либо рисков я обязуюсь выкупить у тебя эти квартиры по цене приобретения плюс 30 процентов годовых», — говорилось в соглашении о 22 объектах недвижимости, принадлежащих балерине.
«Я понимаю, что даже если мне придется продать те квартиры, которые построены, но с нарушением срока и спустя 10 лет, то с учетом инфляции я не получу и трети тех денег, которые я отдавала в долг человеку, который клятвенно обещал мне вернуть их через год с процентами. Вот все эти годы и сейчас бывший муж живет припеваючи на мои деньги и на те самые проценты, которых мне хватало бы на жизнь. Так поступают альфонсы и непорядочные люди, у которых отсутствует совесть», — подчеркнула артистка.
Волочкова отметила, что долг Вдовин хоть и не вернул до сих пор, однако ей было важно отстоять свою правоту. «Потому что я всегда за правду. И она меня всегда защищает. Это было дело чести. И правда на моей стороне», — заключила балерина.
Видео дня. С кем Полине Гагариной приписывают романы
Последние новости
В Москве задержали советника главы «Роскосмоса» В Москве задержали советника главы «Роскосмоса» Курьеры Delivery Club в Москве устроили забастовку Курьеры Delivery Club в Москве устроили забастовку В России отметили начало самого тяжелого периода кризиса В России отметили начало самого тяжелого периода кризиса
Комментарии
Шоу-бизнес , Игорь Вдовин , Анастасия Волочкова , Астрахань
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Сергей Заграевский
Умер Сергей Заграевский
Обнаженная Максакова презентовала свой первый шлягер
Обнаженная Максакова презентовала свой первый шлягер
Рошаль москвичам: «Не будьте дураками»
Рошаль москвичам: «Не будьте дураками»
Израиль напал на ядерный объект в Иране
Израиль напал на ядерный объект в Иране
Видео
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Новокузнецке
00:59
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Новокузнецке
Падение автобуса со школьниками в водохранилище попало на видео
01:57
Падение автобуса со школьниками в водохранилище попало на видео
Опубликовано видео с Верзиловым перед допросом
00:25
Опубликовано видео с Верзиловым перед допросом
Мчащийся на самокате по Крымскому мосту мужчина попал на видео
00:54
Мчащийся на самокате по Крымскому мосту мужчина попал на видео
Лукашенко пришел на интервью без обуви и попал на видео
00:17
Лукашенко пришел на интервью без обуви и попал на видео
Пожар на складе «Парка киноприключений» попал на видео
00:59
Пожар на складе «Парка киноприключений» попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео ФСБ с задержания советника Рогозина
00:41
Опубликовано видео ФСБ с задержания советника Рогозина
Происшествия
Погоня дворника с газонокосилкой за мужчиной попала на видео
00:30
Погоня дворника с газонокосилкой за мужчиной попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания советника главы «Роскосмоса»
00:26
Опубликовано видео задержания советника главы «Роскосмоса»
Происшествия
Выживший после падения с 9-го этажа мужчина попал на видео
00:38
Выживший после падения с 9-го этажа мужчина попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение