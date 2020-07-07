Волочкова отстояла в суде свои 22 квартиры

Российская балерина Анастасия Волочкова вернулась из Астрахани и похвасталась победой в суде. Артистка доказала, что в 2008 году действительно отдавала три миллиона долларов своему бывшему мужу Игорю Вдовину . Об этом балерина сообщила в своем Instagram.

Вдовин взял деньги и вложил их в строительство элитного жилого комплекса на берегу Волги.

«Ты всегда можешь принять решение о продаже принадлежащих тебе квартир по максимально выгодной цене, а в случае каких-либо рисков я обязуюсь выкупить у тебя эти квартиры по цене приобретения плюс 30 процентов годовых», — говорилось в соглашении о 22 объектах недвижимости, принадлежащих балерине.

«Я понимаю, что даже если мне придется продать те квартиры, которые построены, но с нарушением срока и спустя 10 лет, то с учетом инфляции я не получу и трети тех денег, которые я отдавала в долг человеку, который клятвенно обещал мне вернуть их через год с процентами. Вот все эти годы и сейчас бывший муж живет припеваючи на мои деньги и на те самые проценты, которых мне хватало бы на жизнь. Так поступают альфонсы и непорядочные люди, у которых отсутствует совесть», — подчеркнула артистка.

Волочкова отметила, что долг Вдовин хоть и не вернул до сих пор, однако ей было важно отстоять свою правоту. «Потому что я всегда за правду. И она меня всегда защищает. Это было дело чести. И правда на моей стороне», — заключила балерина.