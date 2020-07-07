Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Миро возмутило наличие у Долиной корочки, позволяющей безнаказанно нарушать ПДД 

Клео.Ру 2 часа назад
Миро возмутило признание Долиной
Фото: РИА Новости
Блогер высказалась против того, чтобы у звезд эстрады были разрешения, которые в итоге приводят к попустительству и трагедиям на дорогах.
В своем блоге Лена Миро часто поднимает острые социальные темы. На этот раз ее внимание привлекла Лариса Долина. В одном из шоу, отвечая на вопрос мальчика в студии, Лариса рассказала, что ей выдали специальную корочку. Благодаря документу она может ездить по дорогам России, нарушать правила и при этом ей ничего не будет. Лариса уточнила: инспекторы ГИБДД в принципе не имеют права предъявлять ей какие-либо претензии, видя данный документ.
Артистка сразу же уточнила, что это разрешение она ни у кого не просила. Корочку ей подарили в знак признательности перед талантом и заслугами.
Долина пояснила, что не разрешает своему водителю нарушать ПДД. Он делает это лишь изредка и по острой необходимости. В качестве примера такого важного случая, она назвала ситуации, когда опаздывала на самолет или на поезд.
Артистка рассказала: если они очень сильно нарушают и их останавливают, водитель и сама певица объясняют ситуацию, очень сильно извиняются, показывают документ и едут дальше.
Подобные откровенные рассказы возмутили Миро. Во-первых, Лена не понимает, кто вообще выдает звездам шоу-бизнеса подобные документы, ведь они не имеют никакого отношения к работникам внутренних органов и представителям профессий, от которых зависит жизнь других.
Во-вторых, блогеру не понравилась уверенность Ларисы в собственной безнаказанности. Звезда «Живого журнала» резюмировала — это приводит к трагедиям, которые в последнее время случаются все чаще. Лена имела в виду ДТП, в том числе и со смертельным исходом, спровоцированные артистами.
Блогер надеется, что общественность в таких ситуациях не будет молчать, а у звезд, которые даже не боятся кичиться наличием подобных корочек, их все-таки отберут.
Видео дня. С кем Полине Гагариной приписывают романы
Клео.Ру: последние новости
Макс Фадеев публично ответил самоуверенной подписчице Макс Фадеев публично ответил самоуверенной подписчице Богомолов с любовью высмеял нетрезвую Собчак Богомолов с любовью высмеял нетрезвую Собчак Анна Седокова призналась, что делала липосакцию Анна Седокова призналась, что делала липосакцию
Комментарии
Шоу-бизнес , Лариса Долина , Лена Миро , ГИБДД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Сергей Заграевский
Умер Сергей Заграевский
Обнаженная Максакова презентовала свой первый шлягер
Обнаженная Максакова презентовала свой первый шлягер
Рошаль москвичам: «Не будьте дураками»
Рошаль москвичам: «Не будьте дураками»
Израиль напал на ядерный объект в Иране
Израиль напал на ядерный объект в Иране
Видео
Пожар на складе «Парка киноприключений» попал на видео
00:59
Пожар на складе «Парка киноприключений» попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео ФСБ с задержания советника Рогозина
00:41
Опубликовано видео ФСБ с задержания советника Рогозина
Происшествия
Погоня дворника с газонокосилкой за мужчиной попала на видео
00:30
Погоня дворника с газонокосилкой за мужчиной попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания советника главы «Роскосмоса»
00:26
Опубликовано видео задержания советника главы «Роскосмоса»
Происшествия
Выживший после падения с 9-го этажа мужчина попал на видео
00:38
Выживший после падения с 9-го этажа мужчина попал на видео
Происшествия
Самоизоляция с пингвинами попала на видео
02:22
Самоизоляция с пингвинами попала на видео
Общество
Появилось видео с пьяной учительницей из Хакасии
01:05
Появилось видео с пьяной учительницей из Хакасии
Происшествия
Переписка Соколова с аспиранткой попала на видео
02:34
Переписка Соколова с аспиранткой попала на видео
Происшествия
Подбитый самолет с наркотиками попал на видео
00:49
Подбитый самолет с наркотиками попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео спасения ребенка из машины
00:16
Опубликовано видео спасения ребенка из машины
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение