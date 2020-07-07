Миро возмутило признание Долиной

Блогер высказалась против того, чтобы у звезд эстрады были разрешения, которые в итоге приводят к попустительству и трагедиям на дорогах.

В своем блоге Лена Миро часто поднимает острые социальные темы. На этот раз ее внимание привлекла Лариса Долина . В одном из шоу, отвечая на вопрос мальчика в студии, Лариса рассказала, что ей выдали специальную корочку. Благодаря документу она может ездить по дорогам России , нарушать правила и при этом ей ничего не будет. Лариса уточнила: инспекторы ГИБДД в принципе не имеют права предъявлять ей какие-либо претензии, видя данный документ.

Артистка сразу же уточнила, что это разрешение она ни у кого не просила. Корочку ей подарили в знак признательности перед талантом и заслугами.

Долина пояснила, что не разрешает своему водителю нарушать ПДД. Он делает это лишь изредка и по острой необходимости. В качестве примера такого важного случая, она назвала ситуации, когда опаздывала на самолет или на поезд.

Артистка рассказала: если они очень сильно нарушают и их останавливают, водитель и сама певица объясняют ситуацию, очень сильно извиняются, показывают документ и едут дальше.

Подобные откровенные рассказы возмутили Миро. Во-первых, Лена не понимает, кто вообще выдает звездам шоу-бизнеса подобные документы, ведь они не имеют никакого отношения к работникам внутренних органов и представителям профессий, от которых зависит жизнь других.

Во-вторых, блогеру не понравилась уверенность Ларисы в собственной безнаказанности. Звезда «Живого журнала» резюмировала — это приводит к трагедиям, которые в последнее время случаются все чаще. Лена имела в виду ДТП, в том числе и со смертельным исходом, спровоцированные артистами.

Блогер надеется, что общественность в таких ситуациях не будет молчать, а у звезд, которые даже не боятся кичиться наличием подобных корочек, их все-таки отберут.