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Джигурда пригрозил «порвать» Соловьева за Ефремова 

Мария Иванова 17 минут назад
«Буду рвать тебя, Володя, за Ефремова!»
Фото: РИА Новости
Актер Никита Джигурда пообещал подать в суд на телеведущего Владимира Соловьева. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.
В начале ролика актер обвинил телеведущего в публикации медицинского документа, якобы доказывающего, что на срезе подушки безопасности из машины Михаил Ефремова обнаружили пот и эпителиальные клетки актера.
Джигурда выразил уверенность, что Соловьев «будет посрамлен на весь мир и уволен вместе со своей мерзкой программой». Он заявил, что подает в суд на ведущего, так как тот отказался выйти с ним на дуэль.
«И поскольку он всенародно, во всеуслышание, нанес мне оскорбление, бездоказательное, назвав меня бездарным актеришкой, ничтожеством, шизофреником и так далее и так далее, <…> я дал распоряжение своим адвокатам, они подготавливают заявление в суд, процесс будет громкий. <…> Я буду рвать тебя, Володя, в суде, если ты не хочешь по-пацански», — заверил Джигурда.
Как сообщал «Рамблер», ранее Джигурда представил собственную версию ДТП Ефремова. Он усомнился, что актер сам находился за рулем, и заявил, что в крови Ефремова нашли сильнодействующее снотворное. Джигурда считает, что историю с ДТП могли «раздуть», чтобы дать «громкий сигнал» критикующим власть людям.
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Шоу-бизнес , Никита Джигурда , Владимир Соловьев
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