«Буду рвать тебя, Володя, за Ефремова!»

В начале ролика актер обвинил телеведущего в публикации медицинского документа, якобы доказывающего, что на срезе подушки безопасности из машины Михаил Ефремова обнаружили пот и эпителиальные клетки актера.

Джигурда выразил уверенность, что Соловьев «будет посрамлен на весь мир и уволен вместе со своей мерзкой программой». Он заявил, что подает в суд на ведущего, так как тот отказался выйти с ним на дуэль.

«И поскольку он всенародно, во всеуслышание, нанес мне оскорбление, бездоказательное, назвав меня бездарным актеришкой, ничтожеством, шизофреником и так далее и так далее, <…> я дал распоряжение своим адвокатам, они подготавливают заявление в суд, процесс будет громкий. <…> Я буду рвать тебя, Володя, в суде, если ты не хочешь по-пацански», — заверил Джигурда.

Как сообщал «Рамблер», ранее Джигурда представил собственную версию ДТП Ефремова. Он усомнился, что актер сам находился за рулем, и заявил, что в крови Ефремова нашли сильнодействующее снотворное. Джигурда считает, что историю с ДТП могли «раздуть», чтобы дать «громкий сигнал» критикующим власть людям.