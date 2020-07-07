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Мария Шукшина высказалась о «цифровом концлагере» 

Газета.Ru и ещё 3 1 час назад
Мария Шукшина высказалась о «цифровом концлагере»
Фото: ТАСС
Актриса и телеведущая Мария Шукшина обратилась к россиянам с речью о вакцинации и "чипировании".
Она назвала эти проблемы "острейшими".
"Все верующие русские люди видят в современных событиях исполнение апокалиптического пророчества святого Иоанна Богослова. Мы читали Библию и мы не можем этого не видеть. На наших глазах все это совершается, мы бьем тревогу, у нас сердце кровью обливается за то, где будут жить наши дети. Мы не хотим, чтобы они жили в цифровом концлагере, мы не хотим, чтобы они были рабами", — заявила Шукшина, во время записи находившаяся на территории Среднеуральского женском монастыре, ранее захваченном схиигуменом Сергием.
Самому эпатажному священнослужителю она высказала свою поддержку.
Ранее о "чипировании" высказывался режиссер Никита Михалков, обвинивший в якобы имеющемся желании чипировать население Земли предпринимателя Билла Гейтса.
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Шоу-бизнес , Другое , Мария Шукшина , Билл Гейтс , Никита Михалков
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