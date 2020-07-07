12 миллионов рублей стоило спасение Заворотнюк

Состояние Анастасии Заворотнюк , которая страдает от глиобластомы, улучшилось. Звезда уже вернулась в свой трёхэтажный особняк.

Актриса находится под присмотром специалистов. В доме сделан хороший ремонт, а также есть спортзал и бассейн. Стоимость недвижимости оценивают в несколько миллионов долларов. Артистка тайно вернулась в свой особняк несколько месяцев назад, передаёт Nation News со ссылкой на Telegram-канала Sothebys Life.

Муж Анастасии Заворотнюк Пётр Чернышёв продал квартиру в Ялте, чтобы заплатить за лечение супруги. Всего фигурист потратил 12 млн рублей на спасение жизни актрисы. Также стало известно, что курс лечения артистки в Центральной клинической больнице обошёлся семье в 2 млн рублей. Издание добавляет, что друзья не раз предлагали Чернышёву денежную помощь, но каждый раз он отказывался.

Пандемию коронавируса и режим самоизоляции Заворотнюк, которую выписали из больницы, переживает в загородном доме в Крёкшино. Туда актрису увёз супруг Пётр Чернышёв. Она соблюдает режим самоизоляции и не выходит на улицу.

Коттедж в Крёкшино пара решила купить ещё восемь лет назад. Из московской квартиры они переехали в загородный дом в 2015 году. Состояние актрисы на сегодня её семья никак не комментирует, писал NEWS.ru.