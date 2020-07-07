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Названа стоимость лечения Заворотнюк 

Артём Кульша и ещё 1 20 минут назад
12 миллионов рублей стоило лечение Заворотнюк
Фото: globallookpress.com
Лечение актрисы Анастасии Заворотнюк стоило около 12 миллионов рублей. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда».
Примерно год назад стало известно, что Заворотнюк может быть больна глиобластомой, раком головного мозга, и могла перенести две операции в данной связи. В апреле 2020 года, как сообщал «Рамблер», друг ее мужа фигуриста Петра Чернышева рассказал, что актриса была выписана из больницы и чувствует себя хорошо.
Тогда же «Комсомольская правда» сообщила, что Чернышев потратил примерно 12 миллионов рублей за все время болезни жены, в частности, два миллиона рублей стоило ее лечение в Центральной клинической больнице (ЦКБ) управления делами президента России в Москве.
«Говорят, фигурист продал квартиру в Ялте, чтобы оплачивать лечение, а на все вопросы о финансовой помощи неизменно отвечал: "Ничего не нужно"», — отмечает издание.
Вчера телеграм-канал Sothebys Life сообщил, что после выписки из больницы Заворотнюк вернулась в свой шикарный загородный трехэтажный особняк площадью более 900 квадратных метров с роскошным ремонтом, собственным бассейном и спортивным залом.
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Шоу-бизнес , Здоровье Заворотнюк , Анастасия Заворотнюк , Петр Чернышев , Комсомольская правда
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