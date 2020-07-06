Дочь Глюкозы выгнали из школы за «неординарность» 

Дочь певицы Глюкозы ( Натальи Ионовой ) Лидию отчислили из школы за отказ следовать требования дресс-кода, введенного в образовательном учреждении, заявил изданию Starhit отец девочки бизнесмен Александр Чистяков . Предприниматель подчеркнул, что его чадо живет «в потрясающем творческом мире».

Прошедший учебный год Чистяков назвал «очень сложным» для своей дочери. Одна из причин — отчисление из школы «за характер», «за нарушение дресс-кода», «за неординарность».

«Училась она хорошо», — подчеркнул бизнесмен.

Он также заявил, что через месяц Лидию приняли в творческую школу Сергея Казарновского, где 12-летней девочке пришлось искать новых друзей и «точку опоры». Учитывая склонность школьницы к протестам, родители помогли ей снять клип на песню «Петарда», которая, по словам Чистякова, отражает все, что «творится в голове» Лидии.

«Она очень остро чувствует жизнь и живет в своем потрясающем творческом мире», — резюмировал бизнесмен.