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Дочь Глюкозы выгнали из школы за «неординарность» 

Павел Тиунов 48 минут назад
Дочь Глюкозы выгнали из школы за «неординарность»
Фото: globallookpress.com
Дочь певицы Глюкозы (Натальи Ионовой) Лидию отчислили из школы за отказ следовать требования дресс-кода, введенного в образовательном учреждении, заявил изданию Starhit отец девочки бизнесмен Александр Чистяков. Предприниматель подчеркнул, что его чадо живет «в потрясающем творческом мире».
Прошедший учебный год Чистяков назвал «очень сложным» для своей дочери. Одна из причин — отчисление из школы «за характер», «за нарушение дресс-кода», «за неординарность».
«Училась она хорошо», — подчеркнул бизнесмен.
Он также заявил, что через месяц Лидию приняли в творческую школу Сергея Казарновского, где 12-летней девочке пришлось искать новых друзей и «точку опоры». Учитывая склонность школьницы к протестам, родители помогли ей снять клип на песню «Петарда», которая, по словам Чистякова, отражает все, что «творится в голове» Лидии.
«Она очень остро чувствует жизнь и живет в своем потрясающем творческом мире», — резюмировал бизнесмен.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что киностудия «Глюкоза продакшен», которой певица Наталья Ионова владела совместно с продюсером Максимом Фадеевым, обанкротилась. Причиной экономического фиаско стал провал в прокате мультфильма «Савва. Сердце воина».
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Комментарии
Шоу-бизнес , Максим Фадеев , Александр Чистяков , Наталья Ионова
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