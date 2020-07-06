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Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности 

Газета.Ru 54 минуты назад
Адвокат Ефремова собрал доказательства его невиновности
Фото: РИА Новости
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточно доказательств невиновности артиста в смертельной аварии. Об этом сообщает "Интерфакс".
Представитель защиты отметил, что в момент ДТП актер был сильно пьян, он ничего не помнит. При этом доказательства невиновности имеются в достаточном количестве.
"Поэтому я с ним разговаривал, я его убеждал — вину всегда признать успеем", — добавил Эльман.
Ефремову предъявили окончательное обвинение
Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом.
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Шоу-бизнес , Происшествия , Михаил Ефремов
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