Адвокат Ефремова собрал доказательства его невиновности

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточно доказательств невиновности артиста в смертельной аварии. Об этом сообщает "Интерфакс".

Представитель защиты отметил, что в момент ДТП актер был сильно пьян, он ничего не помнит. При этом доказательства невиновности имеются в достаточном количестве.

"Поэтому я с ним разговаривал, я его убеждал — вину всегда признать успеем", — добавил Эльман.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом.