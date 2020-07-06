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«Вот же фигура!»: Ольга Бузова блеснула изящными изгибами в лимонном купальнике 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Бузова поделилась откровенным фото
Фото: instagram.com/buzova86/
Ольга Бузова в последнее время много работает. Обычно даже в отпуск она ездит раз в год. На свой день рождения в январе телеведущая любит зажигать с подругами заграницей. А этим летом большинство знаменитостей вынуждены были отказаться от поездок из-за пандемии коронавируса. Вот и поющая ведущая «Дома-2» пытается загореть то на балконе съемной квартире, то на съемочной площадке.
Очередной теплый день в Москве Ольга решила посвятить отдыху. Она отправилась на речную прогулку. Телеведущая стала делиться снимками с яхты. Она посетовала, что весь день над столицей должно было светить солнце, но небо заволокли тучи. Однако это не помешало звезде блеснуть фигурой в эффектном лимонном купальнике с оголенной спиной. Бузова позировала спиной к камере, демонстрируя соблазнительные изгибы и изящные бедра.
«Каждый новый день особенный, как же я люблю тебя жизнь! Ценю каждое мгновение», — написала она.
instagram.com/buzova86/
Еще недавно поклонники подозревали, что телеведущая беременна от своего возлюбленного блогера Давы, но сама девушка утверждает, что просто поправилась. Она старается заниматься спортом, поэтому ее фигура выглядит подтянутой. На этот раз 34-летнюю певицу многие одарили комплиментами.
«Вау. Какой классный купальник», «Какая же ты красотка стройная, Олечка», «Вот же фигура!», «Вот это Ким! Персик», «Сочная такая», — прокомментировали пост подписчики.
К слову, Бузову заподозрили в фотошопе, так как на фото исчезли дужки от солнцезащитных очков.
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Шоу-бизнес , Ольга Бузова
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