Лепс призвал изменить российский шоу-бизнес 

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Певец Григорий Лепс рассказал, чтобы он изменил в российском шоу-бизнесе. Подробностями артист поделился с журналистами перед выступлением на фестивале Drive life.

«Раньше были такие комиссии, которые определяли степень мастерства, уровень исполнителя или композитора. Вот их я бы вернул», — цитирует Лепса издание «Подмосковье сегодня».

Певец отметил, что в остальном в шоу-бизнесе России его все устраивает.

Гарик Сукачев. Фестиваль Drive life прошел в Подмосковье в парке «Яхрома». По формату мероприятия все зрители должны были быть «на колесах». Выходить из машин нельзя. Главными гостями фестиваля стали Григорий Лепс

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