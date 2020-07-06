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Лепс призвал изменить российский шоу-бизнес 

Ura.Ru и ещё 1 3 часа назад
Лепс призвал изменить российский шоу-бизнес
Фото: Ura.Ru
Певец Григорий Лепс рассказал, чтобы он изменил в российском шоу-бизнесе. Подробностями артист поделился с журналистами перед выступлением на фестивале Drive life.
«Раньше были такие комиссии, которые определяли степень мастерства, уровень исполнителя или композитора. Вот их я бы вернул», — цитирует Лепса издание «Подмосковье сегодня».
Певец отметил, что в остальном в шоу-бизнесе России его все устраивает.
Фестиваль Drive life прошел в Подмосковье в парке «Яхрома». По формату мероприятия все зрители должны были быть «на колесах». Выходить из машин нельзя. Главными гостями фестиваля стали Григорий Лепс и Гарик Сукачев.
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Шоу-бизнес , Григорий Лепс , Гарик Сукачев
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