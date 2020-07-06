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Звезда «Папиных дочек» объяснил переломы ног 

Павел Тиунов 41 минуту назад
Звезда «Папиных дочек» объяснил переломы ног
Фото: Instagram
Звезда «Папиных дочек» объяснил переломы ног падением с 12-метровой высоты
Актер Михаил Казаков, известный российскому зрителю по роли в сериале «Папины дочки», рассказал корреспонденту издания Wday.ru, как получил переломы обеих ног, из-за которых он попал в реанимацию. По словам артиста, он упал с 12-метровой высоты, пытаясь сделать красивую фотографию.
Инцидент, уверяет 32-летний Казаков, произошёл в Твери. Актер пытался «поснимать кадры» города, но упал с высоты 12 метров и приземлился на ноги. По словам артиста, в момент падения он думал, что не выживет.
«Прибежали люди, вызвали скорую. Ноги в хлам, сейчас в больнице», — пояснил Казаков.
Он подчеркнул, что теперь ему придется лечиться на протяжении полугода. При этом актер продемонстрировал фотографию, давшуюся ему высокой ценой: на снимке изображен индустриальный район города.
Ранее, как сообщал «Рамблер», поклонники артиста обеспокоились его судьбой после того, как в Instagram-аккаунте Казакова появилось фото его забинтованных ног, подвешенных на специальной металлической конструкции.
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Шоу-бизнес , Михаил Казаков , Woman's Day
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