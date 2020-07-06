Звезда «Папиных дочек» объяснил переломы ног падением с 12-метровой высоты

Актер Михаил Казаков , известный российскому зрителю по роли в сериале «Папины дочки», рассказал корреспонденту издания Wday.ru , как получил переломы обеих ног, из-за которых он попал в реанимацию. По словам артиста, он упал с 12-метровой высоты, пытаясь сделать красивую фотографию.

Инцидент, уверяет 32-летний Казаков, произошёл в Твери. Актер пытался «поснимать кадры» города, но упал с высоты 12 метров и приземлился на ноги. По словам артиста, в момент падения он думал, что не выживет.

«Прибежали люди, вызвали скорую. Ноги в хлам, сейчас в больнице», — пояснил Казаков.

Он подчеркнул, что теперь ему придется лечиться на протяжении полугода. При этом актер продемонстрировал фотографию, давшуюся ему высокой ценой: на снимке изображен индустриальный район города.

Ранее, как сообщал «Рамблер», поклонники артиста обеспокоились его судьбой после того, как в Instagram-аккаунте Казакова появилось фото его забинтованных ног, подвешенных на специальной металлической конструкции.