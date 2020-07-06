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Петросян подал в суд на Коклюшкина за оскорбление жены 

РИА Новости 2 часа назад
Петросян подал в суд на Коклюшкина
Фото: РИА Новости
Юморист Евгений Петросян подал в суд на писателя-сатирика Виктор Коклюшкина.
Как сообщил журналу "Стархит" адвокат Петросяна Сергей Жорин, юморист возмутился из-за слов Коклюшкина о своей жене Татьяне Брухуновой. В одном из интервью тот заявил, что Брухунова — "не тот человек, который должен быть рядом" с Петросяном.
"Мы приняли решение не оставлять этот момент безнаказанным и защитить Татьяну. Указанные фразы однозначно являются оскорблениями, так как они направлены на унижение ее чести и достоинства", — пояснил Жорин.
Если суд встанет на сторону Петросяна, сатирик вынужден будет заплатить штраф.
Виктор Коклюшкин долгое время был соавтором Петросяна. Юмористы вместе выступали на сцене, в том числе в популярном шоу "Кривое зеркало".
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Шоу-бизнес , Виктор Коклюшкин , Евгений Петросян
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