Петросян подал в суд на Коклюшкина

Юморист Евгений Петросян подал в суд на писателя-сатирика Виктор Коклюшкина.

Как сообщил журналу "Стархит" адвокат Петросяна Сергей Жорин, юморист возмутился из-за слов Коклюшкина о своей жене Татьяне Брухуновой. В одном из интервью тот заявил, что Брухунова — "не тот человек, который должен быть рядом" с Петросяном.

"Мы приняли решение не оставлять этот момент безнаказанным и защитить Татьяну. Указанные фразы однозначно являются оскорблениями, так как они направлены на унижение ее чести и достоинства", — пояснил Жорин.

Если суд встанет на сторону Петросяна, сатирик вынужден будет заплатить штраф.